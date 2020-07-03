Моор: термальные курорты в Тюменской области имеют хорошие перспективы

ТЮМЕНЬ, 3 июл - РИА Новости. Термальные источники, имеющиеся на территории Тюменской области, могут стать серьезным реурсом для привлечения в регион туристов, считает губернатор области . Термальные источники, имеющиеся на территории Тюменской области, могут стать серьезным реурсом для привлечения в регион туристов, считает губернатор области Александр Моор

Накануне Моор проконтролировал реализацию второй очереди инвестиционного проекта строительства водно-термального оздоровительного комплекса "ЛетоЛето" с аквапарком и объектами инфраструктуры.

"Термальные минеральные воды, которые в больших количествах имеются в наших недрах, — это серьезный ресурс региона. По большому счету, до сих пор он использовался точечно и не системно. Но данный проект показывает, что Тюмень может стать термальной столицей России. Потенциал для этого у нас есть. Это пример для других инвесторов", — приводит департамент общественных связей области слова губернатора.

В 2018 году на территории курорта был введен в эксплуатацию аквапарк с бассейнами и аттракционами, а также отель уровня "4 звезды" на 180 номеров. В ноябре 2019 года вошел в строй открытый бассейн с минеральной водой, оборудованный массажными системами. Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области, инвестору были предоставлены льготы по налогам в региональный бюджет и административное сопровождение на всех стадиях реализации проекта.

"Инвестиционный проект по созданию термального курорта "ЛетоЛето" очень важен для региона не только с точки зрения развития туризма, но и как свидетельство поддержки, которую оказывают инвесторам областные власти. Строительство одного из самых больших в России аквапарков — это серьезный рывок. Инвесторы, конечно, рисковали. И я рад, что у них все получилось. Совсем скоро запуск второй очереди проекта", — подчеркнул глава региона.

По словам председателя совета директоров "Сибинтел-холдинга" Владимира Шевчика, многофункциональный комплекс "ЛетоЛето" — это не только самый большой курорт на Урале и в Западной Сибири, но и новый формат оздоровительного отдыха для всей семьи. "Общая площадь комплекса — 3500 квадратных метров. Одномоментно здесь могут находиться до 500 гостей", — сказал он.