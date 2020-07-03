Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики

"Анализ плана продолжается и в ближайшее время будут соответствующие мероприятия у президента вместе с правительством", - сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что работа правительства над положениями плана ведется давно, кабмин уже работает над реализацией положений этого плана, потому что "в данном случае ситуация вот эта беспрецедентная, она не терпит промедления".