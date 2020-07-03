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Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
Правительство продолжает работу над национальным планом по восстановлению экономики, у президента РФ Владимира Путина с кабмином планируются совместные... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:17
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
дмитрий песков, владимир путин, политика

Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики

12:17 03.07.2020
165
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство продолжает работу над национальным планом по восстановлению экономики, у президента РФ Владимира Путина с кабмином планируются совместные мероприятия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Анализ плана продолжается и в ближайшее время будут соответствующие мероприятия у президента вместе с правительством", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что работа правительства над положениями плана ведется давно, кабмин уже работает над реализацией положений этого плана, потому что "в данном случае ситуация вот эта беспрецедентная, она не терпит промедления".
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