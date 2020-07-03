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Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1828, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:16
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, литва, в мире

Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828

12:16 03.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1828, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены три случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1539 человек, 79 умерли.
За четверг в республике провели 4222 теста на коронавирус, за все время – 436 679.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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