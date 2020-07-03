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В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
Мотоциклист, въехавший полицейских на протесте в Гонконге 1 июля, стал первым, кому предъявили обвинения в рамках нового закона о национальной безопасности... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:15
гонконг
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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гонконг, китай, в мире

В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности

12:15 03.07.2020
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© REUTERS / Tyrone SiuСотрудники спецслужб во время протеста против закона о национальной безопасности Гонконга
Сотрудники спецслужб во время протеста против закона о национальной безопасности Гонконга
© REUTERS / Tyrone Siu
Сотрудники спецслужб во время протеста против закона о национальной безопасности Гонконга. Архивное фото
ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Мотоциклист, въехавший полицейских на протесте в Гонконге 1 июля, стал первым, кому предъявили обвинения в рамках нового закона о национальной безопасности специального административного района, сообщает газета South China Morning Post.
Мужчина держал в руках флаг, призывающий к независимости Гонконга, такие действия рассматриваются властями как призыв к сепаратизму, который является одним из четырех преступлений, указанных в новом законе.
Здание Министерства иностранных дел РФ
2 июля, 12:46
МИД прокомментировал принятие закона о нацбезопасности Гонконга
Газета уточняет, что мужчина должен был в пятницу присутствовать на заседании суда в Западном Коулуне, чтобы заслушать обвинения сразу по двум пунктам: подстрекательство к сепаратизму и терроризм. Однако он отсутствовал в зале суда, так как находился в тот момент в больнице. Ожидается, что в суде он появится до конца месяца.
Ранее в полиции сообщили, что во время незаконных протестов 1 июля по меньшей мере семь сотрудников правоохранительных органов пострадали, трое из них получили травмы в результате наезда мотоциклиста.
Протестующие в Гонконге, Китай
2 июля, 06:16
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