В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности

Мужчина держал в руках флаг, призывающий к независимости Гонконга, такие действия рассматриваются властями как призыв к сепаратизму, который является одним из четырех преступлений, указанных в новом законе.

Газета уточняет, что мужчина должен был в пятницу присутствовать на заседании суда в Западном Коулуне, чтобы заслушать обвинения сразу по двум пунктам: подстрекательство к сепаратизму и терроризм. Однако он отсутствовал в зале суда, так как находился в тот момент в больнице. Ожидается, что в суде он появится до конца месяца.