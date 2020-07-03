https://ria.ru/20200703/1573840463.html
В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
Мотоциклист, въехавший полицейских на протесте в Гонконге 1 июля, стал первым, кому предъявили обвинения в рамках нового закона о национальной безопасности... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:15
2020-07-03T12:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гонконг, китай, в мире
ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости.
Мотоциклист, въехавший полицейских на протесте в Гонконге
1 июля, стал первым, кому предъявили обвинения в рамках нового закона о национальной безопасности специального административного района, сообщает газета South China Morning Post
.
Мужчина держал в руках флаг, призывающий к независимости Гонконга, такие действия рассматриваются властями как призыв к сепаратизму, который является одним из четырех преступлений, указанных в новом законе.
Газета уточняет, что мужчина должен был в пятницу присутствовать на заседании суда в Западном Коулуне, чтобы заслушать обвинения сразу по двум пунктам: подстрекательство к сепаратизму и терроризм. Однако он отсутствовал в зале суда, так как находился в тот момент в больнице. Ожидается, что в суде он появится до конца месяца.
Ранее в полиции сообщили, что во время незаконных протестов 1 июля по меньшей мере семь сотрудников правоохранительных органов пострадали, трое из них получили травмы в результате наезда мотоциклиста.