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Бургеры антикризиса: как пандемия вернула бизнесмена к истокам
Антон и Маргарита Ларины открыли производство и доставку бургеров в подмосковном Раменском почти четыре года назад и, постепенно развиваясь, успели расшириться... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:13
полет нормальный. истории предпринимателей
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
экономика
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полет нормальный. истории предпринимателей, коронавирус в россии, московская область (подмосковье), экономика

Бургеры антикризиса: как пандемия вернула бизнесмена к истокам

12:13 03.07.2020
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© Фото : из личного архива Антона ЛаринаБургер
Бургер
© Фото : из личного архива Антона Ларина
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Антон и Маргарита Ларины открыли производство и доставку бургеров в подмосковном Раменском почти четыре года назад и, постепенно развиваясь, успели расшириться до ресторана. С приходом самоизоляции из-за коронавируса работу зала пришлось приостановить и вернуться к стартовой точке.
В рамках спецпроекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Ларин рассказал, как перераспределить смены, чтобы сохранить все рабочие места, и почему еда навынос и в сложных условиях изоляции остается прибыльным бизнесом.

Машина, папа, еда

"Мы открылись 1 декабря 2016 года. Инвестиция была - продал машину и попросил помощи у отца – получилось 50 на 50. Мама – главный бухгалтер, отец заведует нашим складом, жена занимается рекламой, а я заведую всем этим семейным подрядом", - рассказывает Антон.
По его словам, бизнес начинали в подвале, "доставка и вынос у нас работали всегда: мы открыли кухню в подвальном помещении и работали только на доставку и навынос".
© Фото : из личного архива Антон Ларин
Антон Ларин
© Фото : из личного архива
Антон Ларин
"У нас не было ресторана. Мы продвигали наш продукт, делали рекламу только доставки. Потом уже мы выросли, нашли денег – из своей же прибыли – открыли зал", - продолжает бизнесмен.
С открытием ресторана прибыль от доставки снизилась. "Так как многие из тех, кто заказывал, захотели приходить к нам в зал. Но при этом его открытие в целом увеличило нашу прибыль – допустим, доставка давала 1 миллион рублей в месяц, с открытием зала это стало 1,7 миллиона рублей", - объяснил Ларин.

Корона, аренда, смена

До начала пандемии бизнес у Антона и Маргариты развивался успешно. Самоизоляция, несомненно, внесла коррективы в процесс – ресторан для посетителей пришлось закрыть - но проблемой это не стало.
"Когда пришел коронавирус, мы смогли договориться с нашими арендодателями. Они пошли навстречу и снизили нам плату на 50%. Сотрудников мы не увольняли – мы перераспределили смены. Было 15 рабочих смен – стало 12", - рассказал Ларин.
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До самоизоляции в одну смену работал кассир, сборщик и три повара. "Сейчас – два повара и один сборщик. Вместо 5 человек стало 3, но никого не уволили, чуть сократили смены, при этом увеличили зарплату за час работы. Удалось снизить затраты на аренду, немного сэкономить на зарплатах, оборот остался таким же, прибыль больше", - добавил он.
По мнению предпринимателя, секрет прост: люди не стали отказывать себе в привычных гастрономических удовольствиях.
"Продажа еды даже в такое время выгодна. Мы подключились к системе Delivery Club, где не нужно было вкладывать средства, так как по соглашению в течение 3 месяцев они не берут с новых участников комиссии. Они получили господдержку как раз на таких как мы – кто заключил с ними договор после 15 марта", - пояснил бизнесмен.
© Фото : из личного архива Маргарита Ларина
Маргарита Ларина
© Фото : из личного архива
Маргарита Ларина

Деньги, цены, антикризис

"Клиент нашей бургерной – человек со средним достатком и выше. Чаще всего у таких людей есть деньги, есть отложенные деньги, и он может себе позволить заказывать еду со средним чеком в 1 тысячу рублей", - продолжает Ларин.
Он с оптимизмом смотрит в будущее и даже приготовил антикризисный план на случай второй волны коронавируса.
"Люди есть не перестанут. Если у людей кончатся деньги – мы сделаем антикризисное меню: уменьшим порции, уменьшим цены – в любом случае клиента удержим. К возможной второй волне коронавируса мы готовы", - заключает "бургермен".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Полет нормальный. Истории предпринимателейКоронавирус в РоссииМосковская область (Подмосковье)Экономика
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