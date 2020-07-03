https://ria.ru/20200703/1573839979.html
Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
Более 1,5 тысяч человек скончались в Польше от коронавирусной инфекции с начала эпидемии, сообщает министерство здравоохранения республики в пятницу. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:12
2020-07-03T12:12
польша
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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польша, германия, в мире
ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости.
Более 1,5 тысяч человек скончались в Польше
от коронавирусной инфекции с начала эпидемии, сообщает министерство здравоохранения республики в пятницу.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 259 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 35 405.
За тот же период от коронавируса скончались 15 человек. Общее число летальных случаев составило 1 507.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии
. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1743 человек, 72 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 84 790 находятся на карантине, 22 621 выздоровел.
До настоящего времени в Польше действует режим эпидемии, введенный в марте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.