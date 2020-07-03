Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573839919.html
"Единая Россия" предложила расширить меры поддержки самозанятых
"Единая Россия" предлагает расширить меры поддержки самозанятых в РФ, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:11
единая россия
андрей турчак
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_0:406:2917:2047_1400x0_80_0_0_480d5d05f182363aeaa16d16492bc2a8.jpg
https://ria.ru/20200701/1573717202.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_0:406:2917:2047_1400x0_80_0_0_480d5d05f182363aeaa16d16492bc2a8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_187:0:2916:2047_1400x0_80_0_0_92309c8b0cc8bf841d605ca4d4a8b2fc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_528:0:2575:2047_1400x0_80_0_0_9bdd6cb1c677b6a97c4176d282097bb2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
единая россия, андрей турчак, экономика

"Единая Россия" предложила расширить меры поддержки самозанятых

12:11 03.07.2020
94
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Единая Россия"
Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает расширить меры поддержки самозанятых в РФ, сообщила пресс-служба партии.
"В "Единой России" считают необходимым создавать для самозанятых дополнительные возможности для развития, которые касаются как кредитования, так и обучения, а также условия для расширения клиентской базы через цифровые платформы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак напомнил, что с 1 июля всем регионам предоставлено право устанавливать специальный налоговый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход. Он отметил, что считает необходимым расширять перечень мер поддержки самозанятых.
"Это касается и возможности кредитования, дополнительного профессионального обучения. Нужно создавать условия для расширения клиентской базы, в том числе через цифровые платформы, которые сегодня активно растут. Как раз в этой области совсем недавно президентом дан целый ряд поручений по поддержке ИТ-компаний", – цитирует Турчака пресс-служба ЕР.
Секретарь генсовета ЕР добавил, что режим самозанятости уже позволил 750 тысячам россиян в 23 регионах страны "открыто вести свою профессиональную деятельность в комфортных условиях".
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
1 июля, 04:54
ФНС рассказала, кто чаще регистрируется в качестве самозанятых
200002
Обсудить 0
Единая РоссияАндрей ТурчакЭкономика
Рекомендуем
Бургер
Бургеры антикризиса: как пандемия вернула бизнесмена к истокам
Мадрид, Испания
Испанское правительство выделит средства на поддержку компаний
Пензенский губернатор протестировал туннель для дезинфекции
Страны ЕС, Перу и Израиль заинтересовались дезтуннелями из Пензы
Российские рубли
В АЕБ оценили вклад европейских компаний в российскую экономику
Добыча природного урана на месторождении в Бурятии
Росатом планирует начать добычу урана на новом месторождении в Бурятии
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о росте безработицы с начала пандемии
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин пообещал проработать вопрос помощи вкладчикам, потерявшим средства
Автозаправочная станция
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Минпромторг поддержит экспорт рентгеновского оборудования из КБР
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 30 копеек
Ветка ели
На Вологодчине расширят возможности елового питомника
Браузер Vivaldi
Основатель Opera считает Россию приоритетным для компании рынком
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
На пензенском заводе рассказали об интересе к туннелям для дезинфекции
Марина Лукашевич
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 миллионов рублей
Здание ФАС России
ФАС возбудила дело против "дочки" Procter&Gamble из-за капсул для стирки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
01:38СМИ: Белый дом намерен провести беседы с чиновниками Пентагона о карьере
01:17Адвокат семьи Захарова ответил на обвинения защиты Ефремова
01:16В Бразилии число заболевших коронавирусом превысило 1,5 миллиона
Лента новостейМолния