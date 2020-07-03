https://ria.ru/20200703/1573839919.html
"Единая Россия" предложила расширить меры поддержки самозанятых
"Единая Россия" предлагает расширить меры поддержки самозанятых в РФ, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:11
2020-07-03T12:11
единая россия
андрей турчак
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, андрей турчак, экономика
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
"Единая Россия
" предлагает расширить меры поддержки самозанятых в РФ, сообщила пресс-служба партии.
"В "Единой России" считают необходимым создавать для самозанятых дополнительные возможности для развития, которые касаются как кредитования, так и обучения, а также условия для расширения клиентской базы через цифровые платформы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак
напомнил, что с 1 июля всем регионам предоставлено право устанавливать специальный налоговый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход. Он отметил, что считает необходимым расширять перечень мер поддержки самозанятых.
"Это касается и возможности кредитования, дополнительного профессионального обучения. Нужно создавать условия для расширения клиентской базы, в том числе через цифровые платформы, которые сегодня активно растут. Как раз в этой области совсем недавно президентом дан целый ряд поручений по поддержке ИТ-компаний", – цитирует Турчака пресс-служба ЕР.
Секретарь генсовета ЕР добавил, что режим самозанятости уже позволил 750 тысячам россиян в 23 регионах страны "открыто вести свою профессиональную деятельность в комфортных условиях".