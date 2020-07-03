"Единая Россия" предложила расширить меры поддержки самозанятых

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. " Единая Россия " предлагает расширить меры поддержки самозанятых в РФ, сообщила пресс-служба партии.

"В "Единой России" считают необходимым создавать для самозанятых дополнительные возможности для развития, которые касаются как кредитования, так и обучения, а также условия для расширения клиентской базы через цифровые платформы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак напомнил, что с 1 июля всем регионам предоставлено право устанавливать специальный налоговый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход. Он отметил, что считает необходимым расширять перечень мер поддержки самозанятых.

"Это касается и возможности кредитования, дополнительного профессионального обучения. Нужно создавать условия для расширения клиентской базы, в том числе через цифровые платформы, которые сегодня активно растут. Как раз в этой области совсем недавно президентом дан целый ряд поручений по поддержке ИТ-компаний", – цитирует Турчака пресс-служба ЕР.