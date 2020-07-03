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Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению коронавируса у детей, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:07
2020-07-03T13:48
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению коронавируса у детей, сообщила пресс-служба ведомства.
Документ обновили с учетом наблюдений за маленькими пациентами в стране и за рубежом.
В нем указано, что в России дети с коронавирусом составляют шесть-семь процентов от общего числа. Выздоровление обычно наступает в течение одной-двух недель.
Минздрав также отозвал рекомендацию использовать лопинавир/ритонавир детям и взрослым. Препарат применялся в Китае, Иране и США и не доказал эффективность.
"Чаще мойте руки"
Прошлую версию документа Минздрав опубликовал в апреле. Ведомство отмечало, что госпитализация требуется для десяти процентов заболевших детей, тяжелые случаи не превышают одного процента.
В конце июня Роспотребнадзор рекомендовал взрослым следить за тем, чтобы их дети чаще мыли руки с мылом, сохраняли дистанцию не меньше двух метров, а также выбирать безлюдные места для прогулок.
Динамика заболеваний в России
За минувшие сутки в России выявили 6718 больных COVID-19. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Москве
— 659, Подмосковье — 298, Ханты-Мансийском административном округе — 271, Санкт-Петербурге — 263 и Иркутской области — 249.
У 2182 новых пациентов клинических проявлений инфекции нет. Умерли 176 человек (на 29 летальных исходов больше, чем накануне), 8915 выздоровели.
Вчера сообщалось о 6760 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России
коронавирусом заразились 667 883 человека, из них 9859 умерли, вылечились более 437 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.