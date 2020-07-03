Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей

Медик с юным пациентом ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению коронавируса у детей, сообщила пресс-служба ведомства.

Документ обновили с учетом наблюдений за маленькими пациентами в стране и за рубежом.

В нем указано, что в России дети с коронавирусом составляют шесть-семь процентов от общего числа. Выздоровление обычно наступает в течение одной-двух недель.

Минздрав также отозвал рекомендацию использовать лопинавир/ритонавир детям и взрослым. Препарат применялся в Китае, Иране и США и не доказал эффективность.

"Чаще мойте руки"

Прошлую версию документа Минздрав опубликовал в апреле. Ведомство отмечало, что госпитализация требуется для десяти процентов заболевших детей, тяжелые случаи не превышают одного процента.

В конце июня Роспотребнадзор рекомендовал взрослым следить за тем, чтобы их дети чаще мыли руки с мылом, сохраняли дистанцию не меньше двух метров, а также выбирать безлюдные места для прогулок.

Динамика заболеваний в России

За минувшие сутки в России выявили 6718 больных COVID-19. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Москве — 659, Подмосковье — 298, Ханты-Мансийском административном округе — 271, Санкт-Петербурге — 263 и Иркутской области — 249.

У 2182 новых пациентов клинических проявлений инфекции нет. Умерли 176 человек (на 29 летальных исходов больше, чем накануне), 8915 выздоровели.

Вчера сообщалось о 6760 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России коронавирусом заразились 667 883 человека, из них 9859 умерли, вылечились более 437 тысяч.