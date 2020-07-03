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Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению коронавируса у детей, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:48
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353
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Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей

12:07 03.07.2020 (обновлено: 13:48 03.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик с юным пациентом ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению коронавируса у детей, сообщила пресс-служба ведомства.
Документ обновили с учетом наблюдений за маленькими пациентами в стране и за рубежом.
В нем указано, что в России дети с коронавирусом составляют шесть-семь процентов от общего числа. Выздоровление обычно наступает в течение одной-двух недель.
Минздрав также отозвал рекомендацию использовать лопинавир/ритонавир детям и взрослым. Препарат применялся в Китае, Иране и США и не доказал эффективность.
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"Чаще мойте руки"

Прошлую версию документа Минздрав опубликовал в апреле. Ведомство отмечало, что госпитализация требуется для десяти процентов заболевших детей, тяжелые случаи не превышают одного процента.
В конце июня Роспотребнадзор рекомендовал взрослым следить за тем, чтобы их дети чаще мыли руки с мылом, сохраняли дистанцию не меньше двух метров, а также выбирать безлюдные места для прогулок.
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У 2182 новых пациентов клинических проявлений инфекции нет. Умерли 176 человек (на 29 летальных исходов больше, чем накануне), 8915 выздоровели.
Вчера сообщалось о 6760 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России коронавирусом заразились 667 883 человека, из них 9859 умерли, вылечились более 437 тысяч.
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