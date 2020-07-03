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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
Четыре пациента в возрасте от 47 до 70 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев достигло 118,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей донской
щекинский район
тульская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118

12:06 03.07.2020
67
© РИА Новости / Алексей КуденкоТула
Тула
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тула. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Четыре пациента в возрасте от 47 до 70 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев достигло 118, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 72 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 36 человек.
"Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Донского, Новомосковска, Одоева и Щекинского района в возрасте от 47 до 70 лет", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 6908 человек, выздоровели 5833 пациента. Всего в регионе скончались 118 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей ДонскойЩекинский районТульская областьОбщество
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