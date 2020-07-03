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Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата", сообщили в РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:06
ян хеккер
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ян хеккер, донбасс, дмитрий козак, германия, берлин (город), украина

Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе

12:06 03.07.2020
143
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Козак . Архивное фото
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата", сообщили в посольстве России в ФРГ.
В свою очередь, источник в российской делегации рассказал РИА Новости, что предметом встречи представителей стран "нормандской четверки" станет "широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта".
Это второй визит Козака в Берлин за последние полтора месяца. Замглавы администрации Кремля во время однодневного рабочего визита 13 мая встретился с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Яном Хеккером. По итогам встречи Козак сообщил журналистам, что участники консультаций "достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине", а также "множеству непростых задач, которые требуют решения, взаимодействия с представителями Донбасса, Украины в "нормандском формате". В кабмине ФРГ не стали раскрывать подробности встреч, отметив только, что приезд представителя Кремля, несмотря на санкции, был связан с обсуждением такой важной темы, как украинское урегулирование.
Леонид Кравчук
02:57
Кравчук заявил, что Россия "поможет" Украине восстановить Донбасс
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Ян ХеккерДонбассДмитрий КозакГерманияБерлин (город)Украина
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