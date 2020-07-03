Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе

БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата", сообщили в посольстве России в ФРГ.
В свою очередь, источник в российской делегации рассказал РИА Новости, что предметом встречи представителей стран "нормандской четверки" станет "широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта".
Это второй визит Козака в Берлин за последние полтора месяца. Замглавы администрации Кремля во время однодневного рабочего визита 13 мая встретился с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Яном Хеккером. По итогам встречи Козак сообщил журналистам, что участники консультаций "достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине", а также "множеству непростых задач, которые требуют решения, взаимодействия с представителями Донбасса, Украины в "нормандском формате". В кабмине ФРГ не стали раскрывать подробности встреч, отметив только, что приезд представителя Кремля, несмотря на санкции, был связан с обсуждением такой важной темы, как украинское урегулирование.