Памфилова заявила, что еще будет работать на избирательных кампаниях

"Мы с вами ещё не прощаемся. Нам с вами ещё ой-ой-ой сколько проработать, несмотря на то, что меня уже в разных сетях и в Ватикан направляли то ли послом, то ли мамой Римской, не знаю кем, и в Совет Федерации. Мы с вами спокойно, у нас огромные кампании, и мы ещё должны поработать все вместе", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.