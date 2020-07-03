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Памфилова заявила, что еще будет работать на избирательных кампаниях
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что она и действующий состав Центризбиркома ещё поработают на избирательных кампаниях, несмотря на слухи о ее отправке... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:01
элла памфилова
цик рф
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РИА Новости
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353
60
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элла памфилова, цик рф

Памфилова заявила, что еще будет работать на избирательных кампаниях

12:01 03.07.2020
90
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что она и действующий состав Центризбиркома ещё поработают на избирательных кампаниях, несмотря на слухи о ее отправке послом или в Совет Федерации.
"Мы с вами ещё не прощаемся. Нам с вами ещё ой-ой-ой сколько проработать, несмотря на то, что меня уже в разных сетях и в Ватикан направляли то ли послом, то ли мамой Римской, не знаю кем, и в Совет Федерации. Мы с вами спокойно, у нас огромные кампании, и мы ещё должны поработать все вместе", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
11:35Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
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Элла ПамфиловаЦИК РФ
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