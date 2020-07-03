Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Фильм "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского покажут в США, права на картину приобрела компания Capelight Pictures, сообщает пресс-служба "Централ Партнершип".

"Capelight Pictures приобрела права на дистрибуцию в Северной Америке и немецкоговорящих странах (релиз в США состоится в сотрудничестве с MPI Media Group) новой картины Данилы Козловского "Чернобыль". Зарубежными продажами картины занимается кинокомпания "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа"), закрывшая ряд крупных сделок на Каннском онлайн-рынке, а также на российском Key Buyers Event в начале прошлого месяца", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как добавили в пресс-службе, права на картину также проданы в Южную Корею, Латинскую Америку, Японию, Израиль, Испанию и Прибалтику.

"Как для режиссера и продюсера, огромный американский рынок для меня, конечно же, очень важен. Я радуюсь любой стране, где будет в прокате наша картина и, судя по нарастающему интересу к фильму, многие страны ещё впереди", - цитируют в пресс-службе слова Козловского.

Фильм "Чернобыль" рассказывает о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС: пожарном, инженере и водолазе, которым поручена крайне тяжелая миссия, ее выполнение необходимо для предотвращения глобальной катастрофы. Продюсерами проекта выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, Вадим Верещагин, Рафаел Минасбекян и Данила Козловский.

"Очевидно, что американская публика очень хорошо осведомлена о Чернобыльской катастрофе после выхода успешного сериала HBO. Но у многих авторов и режиссеров есть, что ещё сказать об этом важнейшем событии. В то время как сериал Крэйга Мэйзина исследует то, как государственная ложь порождает трагедию, наш фильм рассказывает очень личную историю. "Чернобыль" Данилы Козловского – фильм о человеческом мужестве и самопожертвовании. Мы стремились рассказать о тех людях, которым пришлось взвалить на свои плечи ответственность за ликвидацию катастрофы", - сообщил Роднянский, добавив, что для него этот фильм особенно важен, так как он был очевидцем ликвидации последствий аварии.