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Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
Фильм "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского покажут в США, права на картину приобрела компания Capelight Pictures, сообщает пресс-служба "Централ... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кино и сериалы, новости культуры, данила козловский, централ партнершип, чернобыльская аэс, александр роднянский, сша

Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США

12:01 03.07.2020
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Фильм "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского покажут в США, права на картину приобрела компания Capelight Pictures, сообщает пресс-служба "Централ Партнершип".
"Capelight Pictures приобрела права на дистрибуцию в Северной Америке и немецкоговорящих странах (релиз в США состоится в сотрудничестве с MPI Media Group) новой картины Данилы Козловского "Чернобыль". Зарубежными продажами картины занимается кинокомпания "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа"), закрывшая ряд крупных сделок на Каннском онлайн-рынке, а также на российском Key Buyers Event в начале прошлого месяца", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как добавили в пресс-службе, права на картину также проданы в Южную Корею, Латинскую Америку, Японию, Израиль, Испанию и Прибалтику.
"Как для режиссера и продюсера, огромный американский рынок для меня, конечно же, очень важен. Я радуюсь любой стране, где будет в прокате наша картина и, судя по нарастающему интересу к фильму, многие страны ещё впереди", - цитируют в пресс-службе слова Козловского.
Фильм "Чернобыль" рассказывает о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС: пожарном, инженере и водолазе, которым поручена крайне тяжелая миссия, ее выполнение необходимо для предотвращения глобальной катастрофы. Продюсерами проекта выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, Вадим Верещагин, Рафаел Минасбекян и Данила Козловский.
"Очевидно, что американская публика очень хорошо осведомлена о Чернобыльской катастрофе после выхода успешного сериала HBO. Но у многих авторов и режиссеров есть, что ещё сказать об этом важнейшем событии. В то время как сериал Крэйга Мэйзина исследует то, как государственная ложь порождает трагедию, наш фильм рассказывает очень личную историю. "Чернобыль" Данилы Козловского – фильм о человеческом мужестве и самопожертвовании. Мы стремились рассказать о тех людях, которым пришлось взвалить на свои плечи ответственность за ликвидацию катастрофы", - сообщил Роднянский, добавив, что для него этот фильм особенно важен, так как он был очевидцем ликвидации последствий аварии.
Релиз картины в России намечен на 22 октября, заключили в пресс-службе.
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КультураКино и сериалыНовости культурыДанила КозловскийЦентрал ПартнершипЧернобыльская АЭСАлександр РоднянскийСША
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