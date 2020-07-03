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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573838629.html
В ЛНР выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки, общее число заразившихся выросло... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
минздрав лнр
луганская народная республика
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, минздрав лнр, луганская народная республика, воз, в мире

В ЛНР выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

11:58 03.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки, общее число заразившихся выросло до 518, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 2 июля в республике были выявлены 504 человека с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 13 человек, у которых был выявлен коронавирус.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 3 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 518", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" в общей сложности 452 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВОЗВ мире
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