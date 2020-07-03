В ЛНР выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки, общее число заразившихся выросло до 518, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 2 июля в республике были выявлены 504 человека с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 13 человек, у которых был выявлен коронавирус.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 3 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 518", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" в общей сложности 452 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.