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Путину доверяют более 60 процентов россиян, показал опрос
Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 61% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:58
фомнибус
фонд "общественное мнение"
владимир путин
общество
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
фомнибус, фонд "общественное мнение", владимир путин, общество

Путину доверяют более 60 процентов россиян, показал опрос

11:56 03.07.2020 (обновлено: 11:58 03.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 61% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Согласно данным опроса, скорее не доверяют главе государства 29%, еще 10% затруднились ответить.
При этом 64% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживается 23%, еще 14% затруднились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" проводился 26-28 июня среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Вчера, 15:02Голосование по поправкам в Конституцию
Путин объяснил, почему некоторые россияне проголосовали против поправок
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ФОМнибусФонд "Общественное мнение"Владимир ПутинОбщество
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