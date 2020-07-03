Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573838452.html
В КБР умерли два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 56, сообщает региональный... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1400x0_80_0_0_9e75d881cb0f5cc9f49b45bb26aa2eaf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1400x0_80_0_0_79f407c35beae73a4f522ea55fe52d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество

В КБР умерли два пациента с коронавирусом

11:56 03.07.2020
87
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 3 июл - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 56, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 54 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"За сутки скончались два человека – женщины 1932 и 1945 годов рождения, жительницы селения Верхняя Балкария и города Нарткала", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в регионе выявлено 48 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5157. Выздоровел за сутки 121 человек, всего выздоровевших в регионе - 3903.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
В госпиталях находятся 1194 человека, из которых 56 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1577 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1266 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ЛНР выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Президент России Владимир Путин
Путину доверяют более 60 процентов россиян, показал опрос
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
Председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев
НАТО наугад называет число российских подлодок в Атлантике, заявили в ДПФ
Эдуар Филипп
Эксперт прокомментировал отставку премьера Франции
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Памфилова: жалоб, требующих рассмотрения рабочей группой ЦИК, нет
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель уверена, что Евросоюз справится с кризисом
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед рассчитывает на укрепление сотрудничества с парламентом Ливии
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Посол США назвал рассказал о сотрудничестве с Россией в борьбе с COVID-19
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Памфилова заявила, что еще будет работать на избирательных кампаниях
Тула
В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
Кадр из фильма Чернобыль Даниила Козловского
Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель рассказала об "инструменте против популистов и антидемократов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы
12:36Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео
12:36В Азербайджане армия участвует в контроле за соблюдением карантина
12:34Бастрыкин прокомментировал размещение фото нацистов в "Бессмертном полку"
12:34Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили двусторонние отношения
12:31Еще на одной ферме с норками в Нидерландах обнаружили коронавирус
12:31В Крым придет аномальная жара до 38 градусов
12:30В Кремле ответили на претензии Запада по поводу поправок в Конституцию
12:29Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией
12:29Половина россиян узнают новости из традиционных СМИ, показал опрос
12:28Песков рассказал о задачах глав регионов с низкой явкой на голосовании
12:27Песков оценил ситуацию с оставшимися в России гражданами СНГ
12:26Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
12:25Памфилова прокомментировала возможные досрочные выборы в Госдуму
12:24Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
12:23Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
12:22Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил схиигумена Сергия сана
12:22Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
Лента новостейМолния