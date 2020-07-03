В КБР умерли два пациента с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 3 июл - РИА Новости. Еще два пациента с Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 56, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 54 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончались два человека – женщины 1932 и 1945 годов рождения, жительницы селения Верхняя Балкария и города Нарткала", - говорится в сообщении.

По информации штаба, за сутки в регионе выявлено 48 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5157. Выздоровел за сутки 121 человек, всего выздоровевших в регионе - 3903.

В госпиталях находятся 1194 человека, из которых 56 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечатся 1577 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1266 человек, имевших контакты с зараженными людьми.