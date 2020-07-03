НАТО наугад называет число российских подлодок в Атлантике, заявили в ДПФ

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. НАТО во многом наугад говорит о количестве российских подлодок в Атлантике, считает председатель общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что представителей НАТО и военных аналитиков беспокоит повышенная активность российских подлодок в тех районах Атлантического океана, где они могут представлять угрозу для кораблей альянса и важных объектов инфраструктуры. По данным газеты, в конце прошлого года 10 российских подлодок со своих баз у арктического побережья направились в сторону Северной Атлантики . Подобное развертывание российского ВМФ, по версии НАТО, направлено, в том числе, на демонстрацию своей силы в Атлантике.

"Больше чем уверен, они где-то на 50% говорят наугад… Лодок может быть как больше, так и гораздо больше в этих районах, потому что наши подводники сейчас набрали высокий уровень подготовки. И они знают о постоянном наблюдении, поэтому используют те приемы, которые позволяют им скрытно выходить в те или иные океанские районы несения боевой службы, так же скрытно и возвращаться", - сказал РИА Новости Ненашев.

Он отметил, что "ошибки в расчетах Запада есть", несмотря на то, что сейчас из космоса отслеживается любой выход подлодки.