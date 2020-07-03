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НАТО наугад называет число российских подлодок в Атлантике, заявили в ДПФ
НАТО во многом наугад говорит о количестве российских подлодок в Атлантике, считает председатель общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:55
северная атлантика
михаил ненашев (капитан 1-го ранга)
нато
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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северная атлантика, михаил ненашев (капитан 1-го ранга), нато, в мире

НАТО наугад называет число российских подлодок в Атлантике, заявили в ДПФ

11:55 03.07.2020
309
© Фото предоставлено Движением Поддержки ФлотаПредседатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев
Председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев
© Фото предоставлено Движением Поддержки Флота
Председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. НАТО во многом наугад говорит о количестве российских подлодок в Атлантике, считает председатель общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что представителей НАТО и военных аналитиков беспокоит повышенная активность российских подлодок в тех районах Атлантического океана, где они могут представлять угрозу для кораблей альянса и важных объектов инфраструктуры. По данным газеты, в конце прошлого года 10 российских подлодок со своих баз у арктического побережья направились в сторону Северной Атлантики. Подобное развертывание российского ВМФ, по версии НАТО, направлено, в том числе, на демонстрацию своей силы в Атлантике.
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"Больше чем уверен, они где-то на 50% говорят наугад… Лодок может быть как больше, так и гораздо больше в этих районах, потому что наши подводники сейчас набрали высокий уровень подготовки. И они знают о постоянном наблюдении, поэтому используют те приемы, которые позволяют им скрытно выходить в те или иные океанские районы несения боевой службы, так же скрытно и возвращаться", - сказал РИА Новости Ненашев.
Он отметил, что "ошибки в расчетах Запада есть", несмотря на то, что сейчас из космоса отслеживается любой выход подлодки.
"Мы ходили, ходим, и будем ходить в моря и океаны, поскольку Россия – океанская страна, и наш флот, что подводный, что надводный - это флот океанский… Для нашего флота нахождение как в Северном Ледовитом океане, как в Атлантике, так и в Тихом и Индийском океанах, что подводников атомного флота, что дизель-электрических подводных лодок - это норма. Это как для любого нормального человека работа, так и для наших моряков, это боевая работа – находиться в тех районах, которые необходимы для защиты интересов нашей страны", - резюмировал Ненашев.
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Северная АтлантикаМихаил Ненашев (капитан 1-го ранга)НАТОВ мире
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