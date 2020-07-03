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Эксперт прокомментировал отставку премьера Франции
Отставка премьер-министра Франции Эдуара Филиппа была ожидаема, президент страны Эммануэль Макрон решил обновить правительство, чтобы перезагрузить экономику... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:54
эдуар филипп
эммануэль макрон
франция
в мире
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353
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эдуар филипп, эммануэль макрон, франция, в мире

Эксперт прокомментировал отставку премьера Франции

11:54 03.07.2020
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© AP Photo / Francois MoriЭдуар Филипп
Эдуар Филипп
© AP Photo / Francois Mori
Эдуар Филипп. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Отставка премьер-министра Франции Эдуара Филиппа была ожидаема, президент страны Эммануэль Макрон решил обновить правительство, чтобы перезагрузить экономику после кризиса, вызванного COVID-19, при этом очевидных претендентов на место премьера не просматривается, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал президенту страну Эммануэль Макрону прошение об отставке, глава государства его одобрил, говорится в распространенном в пятницу коммюнике Елисейского дворца.
"Эдуар Филипп победил на выборах мэра Гавра. Он говорил, что доработает на своем посту и уйдет, как только его отпустят. Это было ожидаемо. Давно шла речь о том, что Макрон хочет обновить правительство в целом, так как есть определённые проблемы, которые нужно решать, и перезагрузить французскую экономику после кризиса", - сказал Топорнин.
При этом он отметил, что никаких значимых фамилий, претендующих на должность премьера Франции, не просматривается.
"Явных претендентов на этот пост не называлось… Дело в том, что партия Макрона выступила неудачно на региональных выборах, потеряла большое число мандатов. Его авторитет упал, рейтинг снизился. Это могло стать импульсом для Макрона, чтобы обновить правительство", - считает эксперт.
Елисейский дворец
11:24
СМИ: имя нового премьера Франции станет известно в ближайшие часы
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Эдуар ФилиппЭммануэль МакронФранцияВ мире
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