Эксперт прокомментировал отставку премьера Франции

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал президенту страну Эммануэль Макрону прошение об отставке, глава государства его одобрил, говорится в распространенном в пятницу коммюнике Елисейского дворца.

При этом он отметил, что никаких значимых фамилий, претендующих на должность премьера Франции, не просматривается.

"Явных претендентов на этот пост не называлось… Дело в том, что партия Макрона выступила неудачно на региональных выборах, потеряла большое число мандатов. Его авторитет упал, рейтинг снизился. Это могло стать импульсом для Макрона, чтобы обновить правительство", - считает эксперт.