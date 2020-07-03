Меркель уверена, что Евросоюз справится с кризисом

БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила уверенность, что Евросоюз сможет справиться с экономическим кризисом и вызовами пандемии, а также назвала решения о введении ограничений для борьбы с коронавирусом одними из самых сложных в своей работе на посту канцлера.
"Экономике Европы нанесен серьезный удар, основные правила должны были и должны быть временно серьезно ограничены в беспрецедентном для наших демократий масштабе. Это решения, которые принадлежат к числу самых сложных в моей работе на посту канцлера, и я уверена, что вам, главам регионов, в последние месяцы пришлось пережить то же самое", - заявила она, выступая в бундесрате (Федеральный совет), где представила программу председательства Германии в Совете ЕС в ближайшие полгода.
Она напомнила, что в 2007 году так же, как и сегодня, представляла программу председательства в первой половине того года. "С тех пор Европы пережила множество кризисов и вызовов: отклонение проекта европейской конституции, финансовый кризис и долговой кризис 2008 года и, наконец, большой приток беженцев в 2015 году. Европа может выстоять этот кризис, потому что Европа в решающие моменты сохраняет единство стран-членов, регионов, но прежде всего граждан. Благодаря этому единству Европа сегодня является нашей гарантией благосостояния и безопасности. Объединение Европы - это самый большой подарок 20 века, наше общее счастье, но это не только подарок истории, но это и то, над чем старательно работали страны Европы и их народы, это проект для нашего общего будущего, который мы должны всегда переоформлять и развивать", - добавила Меркель.
Канцлер в этом контексте отметила значимость достижения соглашения о будущих отношения с Великобританией после Brexit, по ее словам, стороны договорились ускорить переговоры по этому вопросу, хотят достичь его осенью и к концу года ратифицировать, но "я должна добавить, что мы в ЕС и в Германии на всех уровнях наших государств должны заранее подготовиться к тому, что такое соглашение не будет достигнуто".
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