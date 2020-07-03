Меркель уверена, что Евросоюз справится с кризисом

Она напомнила, что в 2007 году так же, как и сегодня, представляла программу председательства в первой половине того года. "С тех пор Европы пережила множество кризисов и вызовов: отклонение проекта европейской конституции, финансовый кризис и долговой кризис 2008 года и, наконец, большой приток беженцев в 2015 году. Европа может выстоять этот кризис, потому что Европа в решающие моменты сохраняет единство стран-членов, регионов, но прежде всего граждан. Благодаря этому единству Европа сегодня является нашей гарантией благосостояния и безопасности. Объединение Европы - это самый большой подарок 20 века, наше общее счастье, но это не только подарок истории, но это и то, над чем старательно работали страны Европы и их народы, это проект для нашего общего будущего, который мы должны всегда переоформлять и развивать", - добавила Меркель.