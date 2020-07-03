Меркель рассказала об "инструменте против популистов и антидемократов"

БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала бороться за "экономически и социально устойчивую и единую" Европу, по ее словам, это решающий политический инструмент против популистских, антидемократических движений.
"Наша цель - достичь согласия (по бюджету и фонду спасения экономики Европы) как можно скорее, возможно, даже до летних каникул. Путь тернистый, потребуется много доброй воли и готовности к компромиссам со всех сторон, чтобы достичь цели. Время давит, на счету каждый день. Ситуация исключительная и требует исключительного напряжения сил", - заявила она, выступая в бундесрате (Федеральный совет), где представила программу председательства Германии в Совете ЕС в ближайшие полгода.
Говоря о фонде восстановления экономики, Меркель отметила необходимость учитывать каждый регион, который серьезно затронула пандемия. "Это в интересах Европы в целом для преодоления кризиса. Только экономически и социально устойчивая и единая Европа может утверждать свои ценности и интересы в мире. Бороться за экономически и социально сильную и единую Европу - это решающий политический инструмент против популистов, антидемократических сил, радикальных и авторитарных движений", - добавила канцлер.