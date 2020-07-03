Меркель рассказала об "инструменте против популистов и антидемократов"

Говоря о фонде восстановления экономики, Меркель отметила необходимость учитывать каждый регион, который серьезно затронула пандемия. "Это в интересах Европы в целом для преодоления кризиса. Только экономически и социально устойчивая и единая Европа может утверждать свои ценности и интересы в мире. Бороться за экономически и социально сильную и единую Европу - это решающий политический инструмент против популистов, антидемократических сил, радикальных и авторитарных движений", - добавила канцлер.