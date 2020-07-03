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Меркель рассказала об "инструменте против популистов и антидемократов"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала бороться за "экономически и социально устойчивую и единую" Европу, по ее словам, это решающий политический инструмент против РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:49
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ангела меркель, германия, европа, в мире

Меркель рассказала об "инструменте против популистов и антидемократов"

11:49 03.07.2020
157
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала бороться за "экономически и социально устойчивую и единую" Европу, по ее словам, это решающий политический инструмент против популистских, антидемократических движений.
"Наша цель - достичь согласия (по бюджету и фонду спасения экономики Европы) как можно скорее, возможно, даже до летних каникул. Путь тернистый, потребуется много доброй воли и готовности к компромиссам со всех сторон, чтобы достичь цели. Время давит, на счету каждый день. Ситуация исключительная и требует исключительного напряжения сил", - заявила она, выступая в бундесрате (Федеральный совет), где представила программу председательства Германии в Совете ЕС в ближайшие полгода.
Канцлер Германии Ангела Меркель
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Говоря о фонде восстановления экономики, Меркель отметила необходимость учитывать каждый регион, который серьезно затронула пандемия. "Это в интересах Европы в целом для преодоления кризиса. Только экономически и социально устойчивая и единая Европа может утверждать свои ценности и интересы в мире. Бороться за экономически и социально сильную и единую Европу - это решающий политический инструмент против популистов, антидемократических сил, радикальных и авторитарных движений", - добавила канцлер.
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Ангела МеркельГерманияЕвропаВ мире
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