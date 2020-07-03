Посол США назвал рассказал о сотрудничестве с Россией в борьбе с COVID-19

США отправили России для борьбы с пандемией коронавируса 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие к ним на сумму 5,6 миллиона долларов. Россия в апреле направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.