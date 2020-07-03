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Распространение нового коронавируса
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Посол США назвал рассказал о сотрудничестве с Россией в борьбе с COVID-19
Посол США в России Джон Салливан назвал борьбу с COVID-19 одним из самых важных примеров сотрудничества Москвы и Вашингтона. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:50
распространение нового коронавируса
россия
джон салливан
воз
сша
в мире
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564280629_0:156:2698:1673_1400x0_80_0_0_24c20d7ab87ffd70d1e7ec3e9d871d5c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джон салливан, воз, сша, в мире

Посол США назвал рассказал о сотрудничестве с Россией в борьбе с COVID-19

11:50 03.07.2020
115
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан назвал борьбу с COVID-19 одним из самых важных примеров сотрудничества Москвы и Вашингтона.
"Вы затронули чрезвычайно важный вопрос, касающийся пандемии COVID-19 и сотрудничества России и США в этой сфере, которая отвечает нашим взаимным интересам. В истории это не первый случай, но один из последних, самых важных, я думаю, самых значительных для обеих стран примеров сотрудничества в ситуации, когда люди попали в беду, у них возникли серьезные проблемы со здоровьем. И правительство России поставило медицинское оборудование в США, а США в свою очередь отправили 200 аппаратов ИВЛ в известную больницу в Москве для спасения человеческих жизней", - сказал дипломат в интервью РБК.
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"Это пример сотрудничества США и России на общее благо, на благо всего человечества в пандемии COVID-19", - добавил Салливан.
США отправили России для борьбы с пандемией коронавируса 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие к ним на сумму 5,6 миллиона долларов. Россия в апреле направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияДжон СалливанВОЗСШАВ мире
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