Посол США назвал рассказал о сотрудничестве с Россией в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан назвал борьбу с COVID-19 одним из самых важных примеров сотрудничества Москвы и Вашингтона.
"Вы затронули чрезвычайно важный вопрос, касающийся пандемии COVID-19 и сотрудничества России и США в этой сфере, которая отвечает нашим взаимным интересам. В истории это не первый случай, но один из последних, самых важных, я думаю, самых значительных для обеих стран примеров сотрудничества в ситуации, когда люди попали в беду, у них возникли серьезные проблемы со здоровьем. И правительство России поставило медицинское оборудование в США, а США в свою очередь отправили 200 аппаратов ИВЛ в известную больницу в Москве для спасения человеческих жизней", - сказал дипломат в интервью РБК.
"Это пример сотрудничества США и России на общее благо, на благо всего человечества в пандемии COVID-19", - добавил Салливан.
США отправили России для борьбы с пандемией коронавируса 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие к ним на сумму 5,6 миллиона долларов. Россия в апреле направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.