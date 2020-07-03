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Фото- и видеосъемка под юбкой станет уголовным преступлением в Германии
Бундестаг принял закон, согласно которому тайная фото- и видеосъемка под юбкой (upskirting) станет уголовно наказуемым преступлением, сообщает телеканал ARD. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
бундестаг германии, германия, в мире

Фото- и видеосъемка под юбкой станет уголовным преступлением в Германии

11:45 03.07.2020
347
© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Берлине
Сотрудники полиции в Берлине
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бундестаг принял закон, согласно которому тайная фото- и видеосъемка под юбкой (upskirting) станет уголовно наказуемым преступлением, сообщает телеканал ARD.
Как ожидается, новый закон начнет действовать с осени. По словам министра юстиции страны Кристине Ламбрехт, такие фото нарушают не только права личности, но и право на сексуальное самоопределение. "Фотографировать женщину под юбкой или в вырез декольте - это бесстыдное нарушение её интимной сферы", - заявила министр. Ранее такое фотографирование считалось административным правонарушением, за которое грозил незначительный штраф, отмечает телеканал.
Теперь нарушителям грозит штраф или до двух лет лишения свободы. Закон об "Улучшении охраны прав личности при фотографировании" также касается тех, кто снимает жертв происшествий.
"Тот, кто фотографирует тяжело раненных людей или даже погибших из чистой жажды сенсации, нарушает всяческие человеческие приличия", - отметила Ламбрехт. Ранее уголовное право защищало от фотографирования только выживших в несчастных случаях, теперь этот пробел в законодательстве ликвидирован.
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