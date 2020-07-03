Фото- и видеосъемка под юбкой станет уголовным преступлением в Германии

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бундестаг принял закон, согласно которому тайная фото- и видеосъемка под юбкой (upskirting) станет уголовно наказуемым преступлением, сообщает телеканал ARD

Как ожидается, новый закон начнет действовать с осени. По словам министра юстиции страны Кристине Ламбрехт, такие фото нарушают не только права личности, но и право на сексуальное самоопределение. "Фотографировать женщину под юбкой или в вырез декольте - это бесстыдное нарушение её интимной сферы", - заявила министр. Ранее такое фотографирование считалось административным правонарушением, за которое грозил незначительный штраф, отмечает телеканал.

Теперь нарушителям грозит штраф или до двух лет лишения свободы. Закон об "Улучшении охраны прав личности при фотографировании" также касается тех, кто снимает жертв происшествий.