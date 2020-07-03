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В Москве ищут мужчину, бросившего бутылку с керосином в офис
Правоохранители разыскивают мужчину, бросившего бутылку с керосином в офис на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 03.07.2020
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В Москве ищут мужчину, бросившего бутылку с керосином в офис

11:39 03.07.2020
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Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правоохранители разыскивают мужчину, бросившего бутылку с керосином в офис на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
ЧП произошло в пятницу днем.
"В один из офисов на Ильменском проезде забежал неизвестный мужчина и бросил бутылку с керосином", - сказал собеседник агентства, добавив, что после этого мужчина скрылся.
Он уточнил, что бутылка не загорелась, помощь пожарных не понадобилась. Сейчас правоохранители разыскивают хулигана.
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