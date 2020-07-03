Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573837273.html
Более 74 миллионов россиян проголосовали по поправкам в Конституцию
В голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации приняли участие 74 215 555 человек из более чем 109 миллионов, включенных в списки участников... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:11
голосование по поправкам в конституцию
россия
элла памфилова
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573750806_0:67:1991:1186_1400x0_80_0_0_55a30caab4b8e81b8e74faa409c518ab.jpg
https://ria.ru/20200703/1573836581.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573750806_0:67:1991:1186_1400x0_80_0_0_55a30caab4b8e81b8e74faa409c518ab.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573750806_24:0:1945:1441_1400x0_80_0_0_49ecbb59545f1a6b96269fc7148bfad1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573750806_264:0:1705:1441_1400x0_80_0_0_fa22fd8652e2c6c373bae558f8ba4cd9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, элла памфилова, политика

Более 74 миллионов россиян проголосовали по поправкам в Конституцию

11:39 03.07.2020 (обновлено: 12:11 03.07.2020)
122
© РИА Новости / Мария Табак / Перейти в фотобанкУрны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Мария Табак
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации приняли участие 74 215 555 человек из более чем 109 миллионов, включенных в списки участников голосования, такие данные озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова.
На заседании Центризбиркома в пятницу она сообщила, что в списки участников голосования были включены 109 190 337 человек. В голосовании приняли участие 74 215 555 человек, или 67,97 процента избирателей.
"На вынесенный на общероссийское голосование вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" ответили "Да" 57 747 288 граждан Российской Федерации, что составляет 77,92 процента от числа граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании", — сказала Памфилова.
Она пояснила, что по закону число граждан, принявших участие в голосовании, определяется по количеству бюллетеней в ящиках для голосования.
Голосование прошло в России с 25 июня по 1 июля.
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
11:30
Бастрыкин: на Западе пытаются пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала
1279010025
Обсудить 2
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЭлла ПамфиловаПолитика
Рекомендуем
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Глава СК рассказал о расследовании преступлений времен ВОВ
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Не верю! Продлят дистанционку, фейки о голосовании, фальшивое фото НЛО
Не верю! Продлят дистанционку, фейки о голосовании, фальшивое фото НЛО
Девушки прыгают с моста в пруд в Эдгартауне, штат Массачусетс
Лучшие фото недели: "Алые паруса", самое красивое поле и невозмутимый кот
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
Премьер-министр Франции ушел в отставку
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Памфилова: жалоб, требующих рассмотрения рабочей группой ЦИК, нет
Медики на крыльце красной зоны
Ученый рассказал о новом средстве для лечения коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова рассказала о формировании иммунитета у переболевших COVID-19
Главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн
В Минздраве прокомментировали данные о заболеваемости раком в России
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Ученые объяснили опасность новой мутации коронавируса
Конституция РФ
Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
Здание ФАС России
ФАС возбудила дело против "дочки" Procter&Gamble из-за капсул для стирки
Медик и пациент
Названы два главных фактора, ведущие к заболеванию COVID-19
Сотрудник полиции
На Урале изучат ситуацию в семье, где дочь разнимала дерущихся родителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы
12:36Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео
12:36В Азербайджане армия участвует в контроле за соблюдением карантина
12:34Бастрыкин прокомментировал размещение фото нацистов в "Бессмертном полку"
12:34Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили двусторонние отношения
12:31Еще на одной ферме с норками в Нидерландах обнаружили коронавирус
12:31В Крым придет аномальная жара до 38 градусов
12:30В Кремле ответили на претензии Запада по поводу поправок в Конституцию
12:29Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией
12:29Половина россиян узнают новости из традиционных СМИ, показал опрос
12:28Песков рассказал о задачах глав регионов с низкой явкой на голосовании
12:27Песков оценил ситуацию с оставшимися в России гражданами СНГ
12:26Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
12:25Памфилова прокомментировала возможные досрочные выборы в Госдуму
12:24Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
12:23Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
12:22Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил схиигумена Сергия сана
12:22Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
Лента новостейМолния