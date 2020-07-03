Более 74 миллионов россиян проголосовали по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации приняли участие 74 215 555 человек из более чем 109 миллионов, включенных в списки участников голосования, такие данные озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова.
На заседании Центризбиркома в пятницу она сообщила, что в списки участников голосования были включены 109 190 337 человек. В голосовании приняли участие 74 215 555 человек, или 67,97 процента избирателей.
"На вынесенный на общероссийское голосование вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" ответили "Да" 57 747 288 граждан Российской Федерации, что составляет 77,92 процента от числа граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании", — сказала Памфилова.
Она пояснила, что по закону число граждан, принявших участие в голосовании, определяется по количеству бюллетеней в ящиках для голосования.
Голосование прошло в России с 25 июня по 1 июля.