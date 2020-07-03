На Урале изучат ситуацию в семье, где дочь разнимала дерущихся родителей

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором пьяный мужчина избивает женщину при маленькой девочке, которая пытается защитить мать. В один из моментов плачущий ребенок берет в руки нож, но снимавший видео человек заставляет его бросить и угрожает отдать органам опеки. Как сообщают пользователи, кадры были сделаны в Екатеринбурге. Свердловские следователи начали проверку по этому факту.

"Сейчас все службы, которые так или иначе связаны с вопросами воспитания, вопросами исполнения родительских обязанностей, вообще закона, действуют в рамках своих полномочий. Следственный комитет ведет доследственную проверку. Специалисты Центра помощи семьи и детям уже тоже начали свою работу по изучению ситуации в семье. С мамой, насколько я знаю, ведется работа по уточнению ситуации. Потом будут приниматься решения. Самое главное – не навредить ребенку и принять правильное, взвешенное решение", - отметил Мороков.