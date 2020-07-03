Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573837238.html
На Урале изучат ситуацию в семье, где дочь разнимала дерущихся родителей
Специалисты в Екатеринбурге изучают ситуацию в семье, где ребенок с ножом разнимал пьяных дерущихся родителей, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:38
игорь мороков
екатеринбург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
https://ria.ru/20200616/1573000121.html
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_888:0:2935:2047_1400x0_80_0_0_ac952778b1e9ca65ed2c39a938dfcab1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь мороков, екатеринбург, общество

На Урале изучат ситуацию в семье, где дочь разнимала дерущихся родителей

11:38 03.07.2020
171
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл - РИА Новости, Ольга Ерачина. Специалисты в Екатеринбурге изучают ситуацию в семье, где ребенок с ножом разнимал пьяных дерущихся родителей, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
Ранее в соцсетях появился ролик, на котором пьяный мужчина избивает женщину при маленькой девочке, которая пытается защитить мать. В один из моментов плачущий ребенок берет в руки нож, но снимавший видео человек заставляет его бросить и угрожает отдать органам опеки. Как сообщают пользователи, кадры были сделаны в Екатеринбурге. Свердловские следователи начали проверку по этому факту.
"Сейчас все службы, которые так или иначе связаны с вопросами воспитания, вопросами исполнения родительских обязанностей, вообще закона, действуют в рамках своих полномочий. Следственный комитет ведет доследственную проверку. Специалисты Центра помощи семьи и детям уже тоже начали свою работу по изучению ситуации в семье. С мамой, насколько я знаю, ведется работа по уточнению ситуации. Потом будут приниматься решения. Самое главное – не навредить ребенку и принять правильное, взвешенное решение", - отметил Мороков.
Статуя Фемиды в суде
16 июня, 13:47
В Кузбассе родители, истязавшие ребенка, получили условные сроки
300110
Обсудить 0
Игорь МороковЕкатеринбургОбщество
Рекомендуем
Полицейский
В Москве ищут мужчину, бросившего бутылку с керосином в офис
Сотрудники полиции в Берлине
Фото- и видеосъемка под юбкой станет уголовным преступлением в Германии
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
СК завел дела об убийстве более 30 тысяч советских граждан в годы войны
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Не все военные преступники были осуждены в Нюрнберге, сообщил Бастрыкин
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Сдача ЕГЭ в Чите
Включение вопроса о COVID-19 в ЕГЭ могут рассмотреть в следующем году
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Более 74 миллионов россиян проголосовали по поправкам в Конституцию
Врач скорой медицинской помощи
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 74
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
Бастрыкин: на Западе пытаются пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения рассказал о возрождении сибирского "Артека"
Президент России Владимир Путин
Путину доверяют более 60 процентов россиян, показал опрос
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Китай примет необходимые меры для защиты интересов своих компаний в Индии
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пропавшего в Туве четырехлетнего ребенка нашли мертвым
Остров Родос
Иностранных туристов пустят в Грецию по штрих-коду
Врач скорой помощи
В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 4338
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы
12:36Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео
12:36В Азербайджане армия участвует в контроле за соблюдением карантина
12:34Бастрыкин прокомментировал размещение фото нацистов в "Бессмертном полку"
12:34Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили двусторонние отношения
12:31Еще на одной ферме с норками в Нидерландах обнаружили коронавирус
12:31В Крым придет аномальная жара до 38 градусов
12:30В Кремле ответили на претензии Запада по поводу поправок в Конституцию
12:29Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией
12:29Половина россиян узнают новости из традиционных СМИ, показал опрос
12:28Песков рассказал о задачах глав регионов с низкой явкой на голосовании
12:27Песков оценил ситуацию с оставшимися в России гражданами СНГ
12:26Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
12:25Памфилова прокомментировала возможные досрочные выборы в Госдуму
12:24Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
12:23Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
12:22Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил схиигумена Сергия сана
12:22Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
Лента новостейМолния