https://ria.ru/20200703/1573837238.html
На Урале изучат ситуацию в семье, где дочь разнимала дерущихся родителей
Специалисты в Екатеринбурге изучают ситуацию в семье, где ребенок с ножом разнимал пьяных дерущихся родителей, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:38
2020-07-03T11:38
игорь мороков
екатеринбург
общество
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екатеринбург
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь мороков, екатеринбург, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл - РИА Новости, Ольга Ерачина.
Специалисты в Екатеринбурге
изучают ситуацию в семье, где ребенок с ножом разнимал пьяных дерущихся родителей, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков
.
Ранее в соцсетях появился ролик, на котором пьяный мужчина избивает женщину при маленькой девочке, которая пытается защитить мать. В один из моментов плачущий ребенок берет в руки нож, но снимавший видео человек заставляет его бросить и угрожает отдать органам опеки. Как сообщают пользователи, кадры были сделаны в Екатеринбурге. Свердловские следователи начали проверку по этому факту.
"Сейчас все службы, которые так или иначе связаны с вопросами воспитания, вопросами исполнения родительских обязанностей, вообще закона, действуют в рамках своих полномочий. Следственный комитет ведет доследственную проверку. Специалисты Центра помощи семьи и детям уже тоже начали свою работу по изучению ситуации в семье. С мамой, насколько я знаю, ведется работа по уточнению ситуации. Потом будут приниматься решения. Самое главное – не навредить ребенку и принять правильное, взвешенное решение", - отметил Мороков.