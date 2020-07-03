Китай примет необходимые меры для защиты интересов своих компаний в Индии

ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний в Индии, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний в Индии, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь , комментируя ограничительные меры со стороны Индии на фоне обострившихся двусторонних отношений из-за пограничного инцидента.

Отношения Индии и Китая обострились в середине июня после столкновений военных в спорном приграничном регионе.

"Китайско-индийское сотрудничество в природе своей взаимовыгодное. Создание искусственных препятствий для двустороннего практического сотрудничества нарушает правила ВТО и навредит собственным интересам Индии. Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.

Он добавил, что в последние время некоторые официальные лица Индии выступают с безответственными заявлениями, подрывающими китайско-индийские отношения. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая призвал индийскую сторону вместе с китайской сообща защищать двусторонние отношения.

Ранее пресс-служба правительства Индии сообщила, что власти страны запретили 59 приложений, "наносящих вред суверенитету, целостности обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка", в список запрещенных попали китайская социальная сеть Tik Tok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat, а также приложения Kwai, Baidu map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music, Mobile Legends.