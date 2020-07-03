Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573836823.html
Китай примет необходимые меры для защиты интересов своих компаний в Индии
Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний в Индии, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:32
чжао лицзянь
рави шанкар
huawei technologies
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:319:3072:2047_1400x0_80_0_0_553fdb23db72092329aab962263cc7ce.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573676010.html
https://ria.ru/20200617/1573086406.html
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:319:3072:2047_1400x0_80_0_0_553fdb23db72092329aab962263cc7ce.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_282:241:2692:2048_1400x0_80_0_0_e06fcbcb93caf2591c350cadbe1561dd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_432:356:2124:2048_1400x0_80_0_0_71d6e9d198c6bd62f18dac33db102cf2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чжао лицзянь, рави шанкар, huawei technologies, китай, в мире

Китай примет необходимые меры для защиты интересов своих компаний в Индии

11:32 03.07.2020
241
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний в Индии, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя ограничительные меры со стороны Индии на фоне обострившихся двусторонних отношений из-за пограничного инцидента.
Отношения Индии и Китая обострились в середине июня после столкновений военных в спорном приграничном регионе.
"Китайско-индийское сотрудничество в природе своей взаимовыгодное. Создание искусственных препятствий для двустороннего практического сотрудничества нарушает правила ВТО и навредит собственным интересам Индии. Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он добавил, что в последние время некоторые официальные лица Индии выступают с безответственными заявлениями, подрывающими китайско-индийские отношения. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая призвал индийскую сторону вместе с китайской сообща защищать двусторонние отношения.
Иконки социальных сетей на экране смартфона
30 июня, 12:48
Китай "серьезно обеспокоен" из-за блокировки TikTok и WeChat в Индии
Ранее пресс-служба правительства Индии сообщила, что власти страны запретили 59 приложений, "наносящих вред суверенитету, целостности обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка", в список запрещенных попали китайская социальная сеть Tik Tok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat, а также приложения Kwai, Baidu map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music, Mobile Legends.
Кроме того, источник в министерство электроники и информационных технологий Индии сообщил РИА Новости, что ведомство намерено отстранить китайский телекоммуникационный гигант Huawei от участия в испытаниях сетей 5G. По словам источников, решение отстранить Huawei от участия в тестах было принято на совещании высокого уровня под председательством министра информационных технологий Рави Шанкара Прасада. Переговоры касались угрозы фишинговых атак КНР и технологий 5G.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
17 июня, 19:20
Евросоюз призвал Китай и Индию к деэскалации конфликта на границе
000001
Обсудить 0
Чжао ЛицзяньРави ШанкарHuawei TechnologiesКитайВ мире
Рекомендуем
Флаги стран-участниц саммита G7
США обсуждают с Россией детали возможного участия Москвы в саммите G7
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
Бастрыкин: на Западе пытаются пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала
Подводная лодка Великий Новгород на территории Новороссийской военно-морской базы
Адмирал рассказал об активности российских подлодок в Атлантике
Врач скорой медицинской помощи
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 74
Сдача ЕГЭ в Чите
Включение вопроса о COVID-19 в ЕГЭ могут рассмотреть в следующем году
Сотрудник полиции
На Урале изучат ситуацию в семье, где дочь разнимала дерущихся родителей
Полицейский
В Москве ищут мужчину, бросившего бутылку с керосином в офис
Елисейский дворец
СМИ: имя нового премьера Франции станет известно в ближайшие часы
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения рассказал о возрождении сибирского "Артека"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
СК ведет дела по ранее не расследованным преступлениям времен ВОВ
Остров Родос
Иностранных туристов пустят в Грецию по штрих-коду
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
СК завел дела об убийстве более 30 тысяч советских граждан в годы войны
Врач скорой помощи
В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 4338
Сотрудники полиции в Берлине
Фото- и видеосъемка под юбкой станет уголовным преступлением в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель сдержала обещание и показалась журналистам в маске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:36Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео
12:36В Азербайджане армия участвует в контроле за соблюдением карантина
12:34Бастрыкин прокомментировал размещение фото нацистов в "Бессмертном полку"
12:34Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили двусторонние отношения
12:31Еще на одной ферме с норками в Нидерландах обнаружили коронавирус
12:31В Крым придет аномальная жара до 38 градусов
12:30В Кремле ответили на претензии Запада по поводу поправок в Конституцию
12:29Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией
12:29Половина россиян узнают новости из традиционных СМИ, показал опрос
12:28Песков рассказал о задачах глав регионов с низкой явкой на голосовании
12:27Песков оценил ситуацию с оставшимися в России гражданами СНГ
12:26Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
12:25Памфилова прокомментировала возможные досрочные выборы в Госдуму
12:24Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
12:23Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
12:22Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил схиигумена Сергия сана
12:22Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
Лента новостейМолния