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В Тверской области число жертв коронавируса достигло 74
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 72 до 74, выздоровели более 2,7 тысячи человек, сообщает РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:30
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РИА Новости
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353
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В Тверской области число жертв коронавируса достигло 74

11:30 03.07.2020
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Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 72 до 74, выздоровели более 2,7 тысячи человек, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 1 июля количество летальных случаев выросло до 72, за следующие сутки смертей зафиксировано не было.
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"Семьдесят четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Тверской области подтвержден 41 случай коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 3753 случая COVID-19.
"Со вчерашнего дня выздоровели 93 человека. Всего 2711 заболевших излечились от инфекции", - говорится в сообщении.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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