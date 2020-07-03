В Тверской области число жертв коронавируса достигло 74

ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области за сутки выросло с 72 до 74, выздоровели более 2,7 тысячи человек, сообщает областное правительство.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 1 июля количество летальных случаев выросло до 72, за следующие сутки смертей зафиксировано не было.

"Семьдесят четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Тверской области подтвержден 41 случай коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 3753 случая COVID-19.

"Со вчерашнего дня выздоровели 93 человека. Всего 2711 заболевших излечились от инфекции", - говорится в сообщении.

Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.