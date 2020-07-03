https://ria.ru/20200703/1573836670.html
США обсуждают с Россией детали возможного участия Москвы в саммите G7
США обсуждают с Россией детали и формат возможного участия Москвы в саммите "Большой семерки" осенью, сказал посол США в России Джон Салливан. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:30
2020-07-03T11:30
россия
джон салливан
g7
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:684:2424:2048_1400x0_80_0_0_d4f3b8d1206a0d3729c53fb47224b9f4.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573669538.html
3
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:684:2424:2048_1400x0_80_0_0_d4f3b8d1206a0d3729c53fb47224b9f4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_26:0:2757:2048_1400x0_80_0_0_3145c5f9ea2a8ebd6b6714871a4c741d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_532:449:2131:2048_1400x0_80_0_0_ff9582c182ef6ce42f5ec7d406ca10b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джон салливан, g7, дональд трамп, сша, в мире