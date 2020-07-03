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США обсуждают с Россией детали возможного участия Москвы в саммите G7
США обсуждают с Россией детали и формат возможного участия Москвы в саммите "Большой семерки" осенью, сказал посол США в России Джон Салливан. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:30
россия
джон салливан
g7
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, джон салливан, g7, дональд трамп, сша, в мире

США обсуждают с Россией детали возможного участия Москвы в саммите G7

11:30 03.07.2020
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© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США обсуждают с Россией детали и формат возможного участия Москвы в саммите "Большой семерки" осенью, сказал посол США в России Джон Салливан.
Саммит G7 в этом году пройдет в США. Россия не участвует в работе группы с 2014 года.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переносит встречу "Большой семерки" на сентябрь и хочет пригласить туда дополнительно четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Республику Корею. По его словам, присутствия России в G7 требует здравый смысл.
"Мы сейчас прорабатываем детали и обсуждаем с МИД РФ и правительствами других стран-участниц вопрос о наличии приемлемой роли для России на этом саммите", - сказал Салливан в интервью РБК.
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30 июня, 11:26
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2621116
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РоссияДжон СалливанG7Дональд ТрампСШАВ мире
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