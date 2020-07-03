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Распространение нового коронавируса
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В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 4338
Число выздоровевших после коронавирусной инфекции жителей Воронежской области превысило 5,5 тысяч из более 8 тысяч заболевших, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:27
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воронежская область, общество

В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 4338

11:27 03.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавирусной инфекции жителей Воронежской области превысило 5,5 тысяч из более 8 тысяч заболевших, сообщает правительство региона.
На утро пятницы в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 8059 человек. Выздоровели 4338 пациентов. Умерли 47 человек.
"Воронежская область, 10.40, пятница, 3 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Выздоровели: 5 596", - говорится в сообщении.
В области с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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