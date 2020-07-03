В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 4338

На утро пятницы в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 8059 человек. Выздоровели 4338 пациентов. Умерли 47 человек.

В области с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.