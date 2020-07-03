https://ria.ru/20200703/1573836474.html
В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 4338
Число выздоровевших после коронавирусной инфекции жителей Воронежской области превысило 5,5 тысяч из более 8 тысяч заболевших, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:27
2020-07-03T11:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воронежская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости.
Число выздоровевших после коронавирусной инфекции
жителей Воронежской области
превысило 5,5 тысяч из более 8 тысяч заболевших, сообщает правительство региона.
На утро пятницы в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 8059 человек. Выздоровели 4338 пациентов. Умерли 47 человек.
"Воронежская область, 10.40, пятница, 3 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Выздоровели: 5 596", - говорится в сообщении.
В области с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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