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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии актера после ДТП в Москве. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:26
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

11:26 03.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии актера после ДТП в Москве.
По словам юриста, у Ефремова "обострились болячки". Ранее сообщалось, что актер перенес сердечный приступ. Сейчас за ним присматривает семья.
"Чувствует он себя сейчас нормально, но неразговорчивый, состояние подавленное, ему тяжело. Знаю, что книги читает, телевизор иногда смотрит – спортивные каналы и те, где нет новостей", — рассказал Пашаев в интервью изданию "Стархит".
Адвокат добавил, что Ефремову плохо, но он продолжает отказываться от медицинской помощи.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем джипа пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон "Лада". Его водителя экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут". Однако их представитель сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
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