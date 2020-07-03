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Глава Минпросвещения рассказал о возрождении сибирского "Артека"
Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал хорошим знаком возрождение сибирского "Артека" в Алтайском крае. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:26
сергей кравцов
республика алтай
алтайский край
горно-алтайск
общество
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алтайский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей кравцов, республика алтай, алтайский край, горно-алтайск, общество

Глава Минпросвещения рассказал о возрождении сибирского "Артека"

11:26 03.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
БАРНАУЛ, 3 июл - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал хорошим знаком возрождение сибирского "Артека" в Алтайском крае.
"Возрождение сибирского "Артека" будет хорошим знаком, и с учетом той природы, той инфраструктуры, которая есть, это будет хорошая оздоровительная площадка… Рассматриваются разные варианты, в том числе на "Бирюзовой Катуни", - сказал министр журналистам во время визита в регион.
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Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны крымский "Артек" эвакуировали на Алтай, и это была одна из самых длинных смен в истории лагеря - она длилась порядка 4 лет.
Ранее пресс-служба регионального правительства сообщала, что в Алтайском крае в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" намерены построить детский лагерь, который может стать сибирским отделением международного детского центра "Артек". Согласно предварительным планам, лагерь будет круглогодичным, за одну смену он сможет принимать 1500 детей, в год число отдыхающих составит порядка 42 тысяч.
В пятницу Кравцов посетил республику Алтай и Алтайский край. Он побывал в республиканской гимназии имени Василия Плакаса в Горно-Алтайске и белокурихинской средней общеобразовательной школе №1, где оценил готовность учреждений к проведению ЕГЭ.
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Сергей КравцовРеспублика АлтайАлтайский крайГорно-АлтайскОбщество
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