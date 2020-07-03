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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Памфилова оценила обеспечение безопасности на голосовании по поправкам
Задача по обеспечению безопасности людей в ходе общероссийского голосования по поправкам в конституцию выполнена в полном объеме, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:24
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика

Памфилова оценила обеспечение безопасности на голосовании по поправкам

11:24 03.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Задача по обеспечению безопасности людей в ходе общероссийского голосования по поправкам в конституцию выполнена в полном объеме, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"В полном объеме всеми избирательными комиссиями выполнена задача по обеспечению безопасности людей и на этапе подготовки к проведению голосования, и в ходе его проведения", - сказала она на заседании ЦИК в пятницу.
Голосование прошло в России с 25 июня по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 22:04Голосование по поправкам в Конституцию
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2000013
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФПолитика
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