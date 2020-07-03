https://ria.ru/20200703/1573836167.html
Памфилова оценила обеспечение безопасности на голосовании по поправкам
Задача по обеспечению безопасности людей в ходе общероссийского голосования по поправкам в конституцию выполнена в полном объеме, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:24
2020-07-03T11:24
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
политика
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https://ria.ru/20200702/1573818750.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика