СМИ: имя нового премьера Франции станет известно в ближайшие часы

"Новый премьер-министр будет назван в ближайшие часы", - сообщает агентство со ссылкой на представителя Елисейского дворца, имя которого не называется.

По информации агентства, в ходе встречи в четверг "президент Республики ( Эммануэль Макрон ) и премьер-министр пришли к общему выводу о необходимости (формирования) нового правительства для реализации нового этапа" президентского срока.

Запланированное на пятницу заседание кабмина из-за отставки Филиппа не состоится. Отмечается, что новый состав правительства должен стать известен до будущей среды.

Ранее в пятницу Елисейский дворец распространил коммюнике, согласно которому Филипп представил президенту страны Макрону прошение об отставке, а глава государства его принял.

Накануне в интервью региональным изданиям президент Франции заявил о "новой команде" в правительстве, подтвердив обсуждавшуюся в СМИ версию о грядущих изменениях в составе французского кабмина, при этом не уточнил, останется ли на посту премьер-министр Филипп.