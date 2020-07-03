https://ria.ru/20200703/1573836115.html
СМИ: имя нового премьера Франции станет известно в ближайшие часы
Имя нового премьер-министра Франции, который придет на смену подавшему в пятницу в отставку Эдуару Филиппу, станет известно в ближайшие часы, передает агентство РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:24
2020-07-03T11:24
эдуар филипп
эммануэль макрон
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/104264/68/1042646865_0:0:3200:1800_1400x0_80_0_0_56048d908bc7cb903290d89b6b018bd3.jpg
https://ria.ru/20200702/1573765579.html
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/104264/68/1042646865_0:0:3200:1800_1400x0_80_0_0_56048d908bc7cb903290d89b6b018bd3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/104264/68/1042646865_703:0:3103:1800_1400x0_80_0_0_b0981894c9658c15542ae98c75669958.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/104264/68/1042646865_1003:0:2803:1800_1400x0_80_0_0_b0a148ca69e096898b63ef23c6e74fa9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эдуар филипп, эммануэль макрон, франция, в мире
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости.
Имя нового премьер-министра Франции
, который придет на смену подавшему в пятницу в отставку Эдуару Филиппу
, станет известно в ближайшие часы, передает агентство Франс Пресс
.
"Новый премьер-министр будет назван в ближайшие часы", - сообщает агентство со ссылкой на представителя Елисейского дворца, имя которого не называется.
По информации агентства, в ходе встречи в четверг "президент Республики (Эммануэль Макрон
) и премьер-министр пришли к общему выводу о необходимости (формирования) нового правительства для реализации нового этапа" президентского срока.
Запланированное на пятницу заседание кабмина из-за отставки Филиппа не состоится. Отмечается, что новый состав правительства должен стать известен до будущей среды.
Ранее в пятницу Елисейский дворец распространил коммюнике, согласно которому Филипп представил президенту страны Макрону прошение об отставке, а глава государства его принял.
Накануне в интервью региональным изданиям президент Франции заявил о "новой команде" в правительстве, подтвердив обсуждавшуюся в СМИ версию о грядущих изменениях в составе французского кабмина, при этом не уточнил, останется ли на посту премьер-министр Филипп.
В минувшее воскресенье Филипп по итогам второго тура муниципальных выборов получил пост мэра в портовом городе Гавр. Эту должность Филипп уже занимал с 2010 до мая 2017 года, даты его назначения на пост премьера страны.