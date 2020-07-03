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СМИ: имя нового премьера Франции станет известно в ближайшие часы
Имя нового премьер-министра Франции, который придет на смену подавшему в пятницу в отставку Эдуару Филиппу, станет известно в ближайшие часы, передает агентство РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:24
эдуар филипп
эммануэль макрон
франция
в мире
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франция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
эдуар филипп, эммануэль макрон, франция, в мире

СМИ: имя нового премьера Франции станет известно в ближайшие часы

11:24 03.07.2020
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© Fotolia / fanfanЕлисейский дворец
Елисейский дворец
© Fotolia / fanfan
Елисейский дворец. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Имя нового премьер-министра Франции, который придет на смену подавшему в пятницу в отставку Эдуару Филиппу, станет известно в ближайшие часы, передает агентство Франс Пресс.
"Новый премьер-министр будет назван в ближайшие часы", - сообщает агентство со ссылкой на представителя Елисейского дворца, имя которого не называется.
По информации агентства, в ходе встречи в четверг "президент Республики (Эммануэль Макрон) и премьер-министр пришли к общему выводу о необходимости (формирования) нового правительства для реализации нового этапа" президентского срока.
Запланированное на пятницу заседание кабмина из-за отставки Филиппа не состоится. Отмечается, что новый состав правительства должен стать известен до будущей среды.
Ранее в пятницу Елисейский дворец распространил коммюнике, согласно которому Филипп представил президенту страны Макрону прошение об отставке, а глава государства его принял.
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Накануне в интервью региональным изданиям президент Франции заявил о "новой команде" в правительстве, подтвердив обсуждавшуюся в СМИ версию о грядущих изменениях в составе французского кабмина, при этом не уточнил, останется ли на посту премьер-министр Филипп.
В минувшее воскресенье Филипп по итогам второго тура муниципальных выборов получил пост мэра в портовом городе Гавр. Эту должность Филипп уже занимал с 2010 до мая 2017 года, даты его назначения на пост премьера страны.
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Эдуар ФилиппЭммануэль МакронФранцияВ мире
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