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Адмирал рассказал об активности российских подлодок в Атлантике
Усиление активности российских подлодок в Атлантике не должно никого удивлять, учитывая подъем Вооруженных сил РФ и необходимость военным морякам оттачивать... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:23
северная атлантика
вячеслав попов
нато
безопасность
в мире
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353
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северная атлантика, вячеслав попов, нато, безопасность, в мире

Адмирал рассказал об активности российских подлодок в Атлантике

11:23 03.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Великий Новгород" на территории Новороссийской военно-морской базы
Подводная лодка Великий Новгород на территории Новороссийской военно-морской базы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Подводная лодка "Великий Новгород" на территории Новороссийской военно-морской базы. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Усиление активности российских подлодок в Атлантике не должно никого удивлять, учитывая подъем Вооруженных сил РФ и необходимость военным морякам оттачивать свои навыки, заявил РИА Новости экс-командующий Северным флотом адмирал-подводник Вячеслав Попов.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что представителей НАТО и военных аналитиков беспокоит повышенная активность российских подлодок в тех районах Атлантического океана, где они могут представлять угрозу для кораблей альянса и важных объектов инфраструктуры. По данным газеты, в конце прошлого года 10 российских подлодок со своих баз у арктического побережья направились в сторону Северной Атлантики. Подобное развертывание российского ВМФ, по версии НАТО, направлено, в том числе, на демонстрацию своей силы в Атлантике.
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"В советское время это было систематически, в 90-е годы был спад по различным причинам. А сейчас страна и Вооруженные силы находятся, с моей точки зрения, на подъеме. К Вооруженным силам и, в частности, подводным уделяется должное внимание, и для того, чтобы иметь опыт, тренироваться, они находятся в океане в том числе. Это нормальное явление для страны, имеющей подводный флот", - сказал Попов.
По его словам, в том, что российские подлодки бороздят просторы Атлантики, ничего удивительного нет. Адмирал уточнил, что любая страна, имеющая подводный флот, периодически посылает свои субмарины в каждый из океанов. Они нужны там, чтобы вести разведку, находиться в районах потенциального боевого применения.
В то же время такая осведомленность НАТО не должна пугать россиян, уверен Попов. О том, что подводная лодка вышла из базы, узнать несложно, а вот вычислить, "где она ходит – уже другой вопрос", заметил собеседник.
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Северная АтлантикаВячеслав ПоповНАТОБезопасностьВ мире
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