https://ria.ru/20200703/1573835883.html
Иностранных туристов пустят в Грецию по штрих-коду
Греция вводит новые правила приема иностранных туристов, им нужно заполнить анкету и получить штрих-код, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:35
2020-07-03T11:35
туризм
коронавирус covid-19
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
греция
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греция
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40322/14/403221499_0:147:3117:1900_1400x0_80_0_0_a4206dd017c990877fda686bd69954cf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, греция
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Греция вводит новые правила приема иностранных туристов, им нужно заполнить анкету и получить штрих-код, сообщает
АТОР.
До 31 августа всем иностранным гостям, отправляющимся в Грецию на регулярных или чартерных рейсах, необходимо за 48 часов до вылета заполнить анкету (The Passenger Locator Form, PLF), размещенную на специальном сайте. В ней нужно указать информацию об аэропорте вылета, свое место пребывания и сроки нахождения в Греции, контактные данные. Заполнение формы пока доступно лишь на английском и немецком языках.
Эти данные затем будут оценены группой экспертов. Критерии риска включают страну происхождения, возможные контакты с инфицированными COVID-19 и страны, в которых за последние 15 дней побывал человек. После того, как вся предоставленная заявителем информация будет проверена, путешественник в течение 24 часов получит специальный штрих-код.
Он будет сканироваться с бумажных носителей или мобильных устройств в пунктах прибытия (аэропорты, морские порты, сухопутные границы). На основе этой информации прибывающего могут отправить на тестирование по коронавирусу. В ожидании результатов теста иностранцам будет предложено самостоятельно изолироваться по адресу, указанному в вопроснике.
По расчетам министерства здравоохранения Греции, новый протокол поможет обнаружить большинство импортированных случаев COVID-19.