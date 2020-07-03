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Туризм
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Иностранных туристов пустят в Грецию по штрих-коду
Греция вводит новые правила приема иностранных туристов, им нужно заполнить анкету и получить штрих-код, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:35
туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, греция

Иностранных туристов пустят в Грецию по штрих-коду

11:35 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОстров Родос
Остров Родос
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Греция вводит новые правила приема иностранных туристов, им нужно заполнить анкету и получить штрих-код, сообщает АТОР.
До 31 августа всем иностранным гостям, отправляющимся в Грецию на регулярных или чартерных рейсах, необходимо за 48 часов до вылета заполнить анкету (The Passenger Locator Form, PLF), размещенную на специальном сайте. В ней нужно указать информацию об аэропорте вылета, свое место пребывания и сроки нахождения в Греции, контактные данные. Заполнение формы пока доступно лишь на английском и немецком языках.
Эти данные затем будут оценены группой экспертов. Критерии риска включают страну происхождения, возможные контакты с инфицированными COVID-19 и страны, в которых за последние 15 дней побывал человек. После того, как вся предоставленная заявителем информация будет проверена, путешественник в течение 24 часов получит специальный штрих-код.
Он будет сканироваться с бумажных носителей или мобильных устройств в пунктах прибытия (аэропорты, морские порты, сухопутные границы). На основе этой информации прибывающего могут отправить на тестирование по коронавирусу. В ожидании результатов теста иностранцам будет предложено самостоятельно изолироваться по адресу, указанному в вопроснике.
По расчетам министерства здравоохранения Греции, новый протокол поможет обнаружить большинство импортированных случаев COVID-19.
Ока
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ТуризмКоронавирус COVID-19Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмГреция
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