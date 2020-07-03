https://ria.ru/20200703/1573835695.html
Меркель сдержала обещание и показалась журналистам в маске
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сдержала данное в понедельник журналистам обещание и предстала перед ними в маске. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:20
2020-07-03T11:20
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568563501_0:168:3072:1896_1400x0_80_0_0_8eb3a148a89b6d14955185bcfd97a7a3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, эммануэль макрон, саксония-анхальт, ангела меркель, франция, германия, европа, в мире
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
сдержала данное в понедельник журналистам обещание и предстала перед ними в маске.
Фотография канцлера в маске опубликована в Twitter-аккаунте
премьер-министра Саксонии-Анхальт
Райнера Хазелоффа. Снимок сделан во дворике бундесрата (Федеральный совет), где Меркель в пятницу выступает с речью по поводу председательства Германии
в Совете ЕС.
"Совместный старт в немецкое председательство. Европа
регионов должна именно сейчас быть единой", - написал Хазелофф.
Оба политика на фотографии запечатлены в масках. Если Хазелофф надел маску с гербом своего региона, то Меркель - с логотипом председательства ФРГ в Совете ЕС, лентой Мёбиуса, окрашенной в синий цвет с вкраплением цветов флага Германии.
В понедельник на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Меркель пришлось отвечать на вопрос журналистки, почему ее никто не видел в маске. Меркель действительно ни разу не появлялась на публике в маске, хотя канцлер регулярно призывала граждан соблюдать правила по сдерживанию пандемии коронавируса, которые предполагают в том числе соблюдение дистанции, ношение маски.
Канцлер ответила журналистке, что надевает маску, когда в этом есть необходимость, например, в магазинах, но в магазинах с журналистами она не встречается, потому что никому не говорит, где и когда она будет закупаться. Меркель подчеркнула, что соблюдает правила и пообещала, что "будут и другие возможности, когда меня точно можно будет увидеть в маске".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.