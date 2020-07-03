Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573835695.html
Меркель сдержала обещание и показалась журналистам в маске
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сдержала данное в понедельник журналистам обещание и предстала перед ними в маске. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
саксония-анхальт
ангела меркель
франция
германия
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568563501_0:168:3072:1896_1400x0_80_0_0_8eb3a148a89b6d14955185bcfd97a7a3.jpg
https://ria.ru/20200703/1573824288.html
саксония-анхальт
франция
германия
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568563501_0:168:3072:1896_1400x0_80_0_0_8eb3a148a89b6d14955185bcfd97a7a3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568563501_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_2fa74e83f82cb9f45f14417253404938.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568563501_748:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_025acda52b832c116e741690c3e8fca0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, эммануэль макрон, саксония-анхальт, ангела меркель, франция, германия, европа, в мире

Меркель сдержала обещание и показалась журналистам в маске

11:20 03.07.2020
201
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сдержала данное в понедельник журналистам обещание и предстала перед ними в маске.
Фотография канцлера в маске опубликована в Twitter-аккаунте премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа. Снимок сделан во дворике бундесрата (Федеральный совет), где Меркель в пятницу выступает с речью по поводу председательства Германии в Совете ЕС.
"Совместный старт в немецкое председательство. Европа регионов должна именно сейчас быть единой", - написал Хазелофф.
Оба политика на фотографии запечатлены в масках. Если Хазелофф надел маску с гербом своего региона, то Меркель - с логотипом председательства ФРГ в Совете ЕС, лентой Мёбиуса, окрашенной в синий цвет с вкраплением цветов флага Германии.
В понедельник на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Меркель пришлось отвечать на вопрос журналистки, почему ее никто не видел в маске. Меркель действительно ни разу не появлялась на публике в маске, хотя канцлер регулярно призывала граждан соблюдать правила по сдерживанию пандемии коронавируса, которые предполагают в том числе соблюдение дистанции, ношение маски.
Канцлер ответила журналистке, что надевает маску, когда в этом есть необходимость, например, в магазинах, но в магазинах с журналистами она не встречается, потому что никому не говорит, где и когда она будет закупаться. Меркель подчеркнула, что соблюдает правила и пообещала, что "будут и другие возможности, когда меня точно можно будет увидеть в маске".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
06:35Распространение нового коронавируса
Twitter пообещал ввести редактор сообщений, когда все будут носить маски
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронСаксония-АнхальтАнгела МеркельФранцияГерманияЕвропаВ мире
Рекомендуем
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Больницы Хьюстона вывозят пациентов в другие города из-за роста COVID-19
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Елисейский дворец
СМИ: имя нового премьера Франции станет известно в ближайшие часы
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Памфилова оценила организацию голосования по поправкам
Флаги стран-участниц саммита G7
США обсуждают с Россией детали возможного участия Москвы в саммите G7
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения рассказал о возрождении сибирского "Артека"
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова рассказала о формировании иммунитета у переболевших COVID-19
Подводная лодка Великий Новгород на территории Новороссийской военно-морской базы
Адмирал рассказал об активности российских подлодок в Атлантике
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
Ученые предсказывали появление пандемии, заявила Попова
Организация питания в школах
Роспотребнадзор подготовил рационы питания в школах для регионов
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала
В Финляндии считают, что еще рано открывать границы с Россией
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
Бастрыкин: на Западе пытаются пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пропавшего в Туве четырехлетнего ребенка нашли мертвым
Врач обходит пациентов в реанимации
Немецкий вирусолог пояснил, почему второй волны COVID-19 не будет
Сотрудники полиции в Берлине
Фото- и видеосъемка под юбкой станет уголовным преступлением в Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34Бастрыкин прокомментировал размещение фото нацистов в "Бессмертном полку"
12:34Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили двусторонние отношения
12:31Еще на одной ферме с норками в Нидерландах обнаружили коронавирус
12:31В Крым придет аномальная жара до 38 градусов
12:30В Кремле не примут во внимание обеспокоенность Запада из-за поправок
12:29Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией
12:29Половина россиян узнают новости из традиционных СМИ, показал опрос
12:28Песков рассказал о задачах глав регионов с низкой явкой на голосовании
12:27Песков оценил ситуацию с оставшимися в России гражданами СНГ
12:26Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
12:25Памфилова прокомментировала возможные досрочные выборы в Госдуму
12:24Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
12:23Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
12:22Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил схиигумена Сергия сана
12:22Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
Лента новостейМолния