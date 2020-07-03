Меркель сдержала обещание и показалась журналистам в маске

Оба политика на фотографии запечатлены в масках. Если Хазелофф надел маску с гербом своего региона, то Меркель - с логотипом председательства ФРГ в Совете ЕС, лентой Мёбиуса, окрашенной в синий цвет с вкраплением цветов флага Германии.

Канцлер ответила журналистке, что надевает маску, когда в этом есть необходимость, например, в магазинах, но в магазинах с журналистами она не встречается, потому что никому не говорит, где и когда она будет закупаться. Меркель подчеркнула, что соблюдает правила и пообещала, что "будут и другие возможности, когда меня точно можно будет увидеть в маске".