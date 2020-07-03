Не верю! Продлят дистанционку, фейки о голосовании, фальшивое фото НЛО

Ручки с исчезающими чернилами, голосование в автобусе и отфотошопленные бюллетени: разбираем самые яркие фейки о голосовании по поправкам в Конституцию. Правда ли, что в 13-ти регионах продляют “дистанционку” в школах? Зачем был сделан вброс о “сговоре России с талибами”? И как автор “самого четкого фото НЛО за 40 лет” признался, что это фейк.

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали

01:43 “В Твери голосовали в автобусе” и бюллетень Сарданы Авксентьевой: анализируем фейки о голосовании вместе с первым зампредом комиссии по СМИ ОП РФ Александром Малькевичем

08:47 “С 1-го сентября дистанционка возобновится” : откуда пошли такие слухи, и что значит “эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды”

11:21 “Сговор России с талибами”: фейк ли это, и с какой целью мог быть запущен (разбираем с telegram-каналами “Адекват”) “Сговор России с талибами”: фейк ли это, и с какой целью мог быть запущен (разбираем с telegram-каналами “Кстати”

14:57 Недалеко от больницы в Коммунарке нашли пакеты для перевозки трупов. Что в этой новости - правда, а что - нет

17:11 "Самое четкое фото НЛО за 40 лет" оказалось фальшивкой. Как часто уфологов пытаются обмануть фотошопом

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