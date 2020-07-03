https://ria.ru/20200703/1573835649.html
Не верю! Продлят дистанционку, фейки о голосовании, фальшивое фото НЛО
Ручки с исчезающими чернилами, голосование в автобусе и отфотошопленные бюллетени: разбираем самые яркие фейки о голосовании по поправкам в Конституцию. Правда ли, что в 13-ти регионах продляют “дистанционку” в школах? Зачем был сделан вброс о “сговоре России с талибами”? И как автор “самого четкого фото НЛО за 40 лет” признался, что это фейк.
2020-07-03T12:00
2020-07-03T12:00
не верю!
сардана авксентьева
александр малькевич
подкаст
ефим рачевский
тверь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573835538_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_d8165ef659200cf777589bb28d819d2b.jpg
Не верю! Продлят дистанционку, фейки о голосовании, фальшивое фото НЛО
Ручки с исчезающими чернилами, голосование в автобусе и отфотошопленные бюллетени: разбираем самые яркие фейки о голосовании по поправкам в Конституцию. Правда ли, что в 13-ти регионах продляют “дистанционку” в школах? Зачем был сделан вброс о “сговоре России с талибами”? И как автор “самого четкого фото НЛО за 40 лет” признался, что это фейк.
тверь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573835538_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_d8165ef659200cf777589bb28d819d2b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573835538_83:0:559:357_1400x0_80_0_0_7698d52552bc0ed949dec9281e76fb81.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573835538_142:0:499:357_1400x0_80_0_0_a48c8f51915168b24540b5692bcff902.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, сардана авксентьева, александр малькевич, подкаст, ефим рачевский, тверь, общество
Не верю! Продлят дистанционку, фейки о голосовании, фальшивое фото НЛО
Ручки с исчезающими чернилами, голосование в автобусе и отфотошопленные бюллетени: разбираем самые яркие фейки о голосовании по поправкам в Конституцию. Правда ли, что в 13-ти регионах продляют “дистанционку” в школах? Зачем был сделан вброс о “сговоре России с талибами”? И как автор “самого четкого фото НЛО за 40 лет” признался, что это фейк.
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
01:43 “В Твери голосовали в автобусе” и бюллетень Сарданы Авксентьевой: анализируем фейки о голосовании вместе с первым зампредом комиссии по СМИ ОП РФ Александром Малькевичем
08:47 “С 1-го сентября дистанционка возобновится” : откуда пошли такие слухи, и что значит “эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды”
11:21
“Сговор России с талибами”: фейк ли это, и с какой целью мог быть запущен (разбираем с telegram-каналами “Кстати”
и “Адекват”
)
14:57 Недалеко от больницы в Коммунарке нашли пакеты для перевозки трупов. Что в этой новости - правда, а что - нет
17:11 "Самое четкое фото НЛО за 40 лет" оказалось фальшивкой. Как часто уфологов пытаются обмануть фотошопом
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Гости эпизода: Александр Малькевич, Ефим Рачевский, Михаил Герштейн
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос
и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru