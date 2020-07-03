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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20200703/1573835649.html
Не верю! Продлят дистанционку, фейки о голосовании, фальшивое фото НЛО
Ручки с исчезающими чернилами, голосование в автобусе и отфотошопленные бюллетени: разбираем самые яркие фейки о голосовании по поправкам в Конституцию. Правда ли, что в 13-ти регионах продляют “дистанционку” в школах? Зачем был сделан вброс о “сговоре России с талибами”? И как автор “самого четкого фото НЛО за 40 лет” признался, что это фейк.
2020-07-03T12:00
не верю!
сардана авксентьева
александр малькевич
подкаст
ефим рачевский
тверь
общество
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Не верю! Продлят дистанционку, фейки о голосовании, фальшивое фото НЛО
Ручки с исчезающими чернилами, голосование в автобусе и отфотошопленные бюллетени: разбираем самые яркие фейки о голосовании по поправкам в Конституцию. Правда ли, что в 13-ти регионах продляют “дистанционку” в школах? Зачем был сделан вброс о “сговоре России с талибами”? И как автор “самого четкого фото НЛО за 40 лет” признался, что это фейк.
тверь
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573835538_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_d8165ef659200cf777589bb28d819d2b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, сардана авксентьева, александр малькевич, подкаст, ефим рачевский, тверь, общество

Не верю! Продлят дистанционку, фейки о голосовании, фальшивое фото НЛО

12:00 03.07.2020
71
Не верю!
Не верю! Продлят дистанционку, фейки о голосовании, фальшивое фото НЛО
12:00
Ручки с исчезающими чернилами, голосование в автобусе и отфотошопленные бюллетени: разбираем самые яркие фейки о голосовании по поправкам в Конституцию. Правда ли, что в 13-ти регионах продляют “дистанционку” в школах? Зачем был сделан вброс о “сговоре России с талибами”? И как автор “самого четкого фото НЛО за 40 лет” признался, что это фейк.
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
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14:57 Недалеко от больницы в Коммунарке нашли пакеты для перевозки трупов. Что в этой новости - правда, а что - нет
17:11 "Самое четкое фото НЛО за 40 лет" оказалось фальшивкой. Как часто уфологов пытаются обмануть фотошопом
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