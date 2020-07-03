https://ria.ru/20200703/1573835623.html
Памфилова оценила организацию голосования по поправкам
Избирательная система справилась с основными задачами при организации и проведении общероссийского голосования по поправкам в конституцию, заявила председатель... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:19
2020-07-03T11:19
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Избирательная система справилась с основными задачами при организации и проведении общероссийского голосования по поправкам в конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
"По завершении всех этапов проведения голосования можно сделать главный вывод – мы с вами справились с основными задачами, которые не раз обозначали в ходе кампании, справились вместе с наблюдателями, сотрудниками правоохранительных органов, представителями СМИ. Самое главное, вся наша деятельность была поддержана самими гражданами России ", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.
Голосование прошло в России с 25 июня по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.