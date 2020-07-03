Памфилова оценила организацию голосования по поправкам

"По завершении всех этапов проведения голосования можно сделать главный вывод – мы с вами справились с основными задачами, которые не раз обозначали в ходе кампании, справились вместе с наблюдателями, сотрудниками правоохранительных органов, представителями СМИ. Самое главное, вся наша деятельность была поддержана самими гражданами России ", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.