На Design Day 2050 представили исследование трендов промдизайна

МОСКВА, 3 июл – Пресс-служба Национального центра промышленного дизайна и инноваций. Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ презентовал глобальное исследование трендов индустриального дизайна на Design Day 2050. Мероприятие прошло сегодня, 29 июня, в Международный день промышленного дизайна. Конференцию можно посмотреть на канале 2050.ЛАБ в Youtube.

Исследование презентовала генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская. Документ состоит из трех блоков: исторического (со времен СССР до наших дней), актуальной картины рынка, основанной на мнении ведущих профессионалов, а также 10-летнего прогноза развития отрасли. В третьей части приведен анализ состояния зарубежного рынка промышленного дизайна.

Согласно исследованию, в России около 100 студий промдизайна, при этом ТОП-10 компаний формируют около 80% рынка. Однако, потенциальный размер рынка, даже при существующем уровне, более чем в 60 раз больше, чем реальный.

Участники исследования отметили, что для развития отрасли необходимо повысить доступность услуг по промдизайну для небольших клиентов. Среди конкретных предложений: распространение "дизайн-хабов", способных организовать малому и среднему бизнесу полный дизайн-цикл с помощью небольших студий, а также создание технологического агрегатора услуг для промдизайнеров.

Цели проведения исследования: выявление тенденций и оценка конкурентной среды и роли промдизайна в развитии реального сектора экономики, выделение наиболее перспективных отраслей и формирование базы участников экосистемы рынка.

Design Day 2050 прошел при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Участие в событии приняли эксперты, руководители индустриальных компаний, государственных и общественных организаций, ВУЗов, энтузиасты и любители отрасли. Многие спикеры выходили прямой эфир из разных городов и даже стран – США, Германии, Франции, Италии.

Одним из спикеров конференции был президент World Design Organization (WDO) Срини Сринивасан. Он рассказал о мировых трендах в области индустриального дизайна и о социальной ответственности дизайнеров. Глава WDO также отметил, что организация занимается популяризацией промышленного дизайна, связывает образовательные центры, корпорации, промышленных дизайнеров в единую платформу, чтобы поделиться друг с другом знаниями и улучшить экономическое, социальное, культурное и экологическое качество жизни.

Кроме того, г-н Сринивасан поздравил 2050.ЛАБ с вступлением в WDO, подчеркнув особую символичность события, которое произошло в Международный день промышленного дизайна.

"Российский рынок промдизайна имеет колоссальный потенциал и возможности. Важное условие развития - формирование экосистемы участников процесса. Цель 2050.ЛАБ – создание инструмента, который позволит обществу осознать ценность дизайна, его способность меняться и менять все вокруг. Сейчас, когда мир переживает глобальную трансформацию, это особенно важно", - заявила Дарья Топильская.

Она выразила надежду, что Design Day 2050 станет коммуникационной площадкой, где профессионалы и поклонники индустриального дизайна смогут обсудить актуальные новости, обменяться опытом, поговорить о трендах, главным из которых становится цифровизация.

На Design Day 2050 был дан старт Всероссийскому конкурсу генеративного дизайна. Инициатива нацелена на продвижение новых технологий проектирования и формирование профессионального лифта для талантливых дизайнеров. 2050.ЛАБ реализует проект в партнерстве с ТМХ и Autodesk.

Задачи конкурса - выявление и поощрение новаторских дизайн решений в области транспортного машиностроения, аккумулирование идей для применения в серийном производстве ж/д техники, формирование кадрового резерва.

Design Day 2050 - международная конференция по промышленному дизайну. Событие входит в пул мероприятий WDO, связанных с ежегодным празднованием Международного дня промышленного дизайна.

Спикеры программы: президент WDO Срини Сринивасан, генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская, директор дизайн-студии 2050.ЛАБ Максим Чащин, основатель студии Design Odyssey Данил Кузвесов, президент Союза Дизайнеров России Виталий Ставицкий, генеральный директор SMIRNOVDESIGN Сергей Смирнов, глава направления индустриального дизайна Italdesign Никола Гуэльфо, главный конструктор Karfidov LAB Алексей Карфидов, директор по стратегическому маркетингу ТМХ Кристина Дубинина, первый проректор НИТУ "МИСиС" Сергей Салихов, директор по аддитивному производству Autodesk Александр Остер.

Партнеры мероприятия: Министерство промышленности и торговли РФ, ТМХ, Autodesk, World Design Organization, Союз дизайнеров России, НИТУ МИСиС, IVI.

Инфопартнеры: РБК, ELLE Decoration, "Популярная механика", ArchiTime, Rusbase, МИА "Россия сегодня", Ассоциация менеджеров, Сей-Хай, Design mate, ПРОбизнес ТВ, WBC, журнала "Инженер и промышленник сегодня".

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ занимается реализацией проектов, призванных повысить привлекательность и конкурентоспособность изделий отечественного производства на российском и международных рынках, а также опытно-конструкторскими работами для предприятий транспортно-машиностроительного комплекса РФ.

Дизайнеры, инженеры, конструкторы и технологи 2050.ЛАБ, обладающие опытом работы в ведущих промышленных дизайн-бюро России и Европы, занимаются интеграцией мировых трендов промышленного дизайна в российскую промышленность.

2050.ЛАБ формирует глобальную экосистему бренда: от промышленного дизайна объектов до дизайна бизнес-культуры, среды, мышления.

Стратегические партнеры компании: ТМХ, "ЛокоТех", Ctrl2GO, Autodesk.