В устье реки у Норильска вторые сутки нет превышения ПДК нефтепродуктов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты вторые сутки подряд не фиксируют превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов в устье реки Амбарная после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"За сутки четыре отобранные пробы воды не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в устье реки Амбарная", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с начала аварии на ТЭЦ-3 всего было отобрано 633 пробы, в том числе 558 - воды, 24 - донных отложений, 10 - отходов в грунте и 41 - грунта.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.