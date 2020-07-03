В устье реки у Норильска вторые сутки нет превышения ПДК нефтепродуктов

"За сутки четыре отобранные пробы воды не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в устье реки Амбарная", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с начала аварии на ТЭЦ-3 всего было отобрано 633 пробы, в том числе 558 - воды, 24 - донных отложений, 10 - отходов в грунте и 41 - грунта.