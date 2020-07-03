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В устье реки у Норильска вторые сутки нет превышения ПДК нефтепродуктов
Специалисты вторые сутки подряд не фиксируют превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов в устье реки Амбарная после аварии на ТЭЦ-3 в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:18
разлив дизельного топлива в норильске
новости - экология
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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разлив дизельного топлива в норильске, новости - экология, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В устье реки у Норильска вторые сутки нет превышения ПДК нефтепродуктов

11:17 03.07.2020 (обновлено: 11:18 03.07.2020)
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© Фото : МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
© Фото : МЧС РФ
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты вторые сутки подряд не фиксируют превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов в устье реки Амбарная после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"За сутки четыре отобранные пробы воды не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в устье реки Амбарная", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с начала аварии на ТЭЦ-3 всего было отобрано 633 пробы, в том числе 558 - воды, 24 - донных отложений, 10 - отходов в грунте и 41 - грунта.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
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Разлив дизельного топлива в НорильскеНовости - ЭкологияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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