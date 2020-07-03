https://ria.ru/20200703/1573835230.html
Попова рассказала о формировании иммунитета у переболевших COVID-19
Иммунитет к коронавирусу у переболевших формируется, но сколько он будет сохраняться, никто в мире еще не знает, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:15
2020-07-03T11:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Иммунитет к коронавирусу
у переболевших формируется, но сколько он будет сохраняться, никто в мире еще не знает, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"К сожалению, не так много научных публикаций в мире о том, как формируется популяционный иммунитет, ровно то, что должно защитить популяцию, то есть всё население. А мы значительно позже, на два месяца вступили в этот процесс, чем целый ряд стран. Это значит, что у нас и формируется позже", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24
".
"Наши учёные говорят, что раньше, чем там 48 дней от момента заболевания, смотреть иммунитет, который останется дальше и будет защищать человека, ну просто рано. И поэтому вот в рамках этих сроков мы только сейчас начали эти исследования, не потому, что мы не были готовы или что-то мы не делали, а ровно потому, что смысл вот именно сейчас эти сроки и в разных субъектах по-разному", - отметила Попова.
По ее словам, нужно выяснить, как долго будет действовать приобретенный иммунитет. "То, что мы сегодня уже видим, говорит о том, что иммунитет формируется, иммунитет формируется и у тех, кто переболел, и у тех, кто легко переболел. Мы ещё не знаем, и никто в мире не знает, сколько он будет длиться, как долго. Но вот это то, что мы сейчас должны выяснить", - добавила глава Роспотребнадзора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.