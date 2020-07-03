Попова рассказала о формировании иммунитета у переболевших COVID-19

"Наши учёные говорят, что раньше, чем там 48 дней от момента заболевания, смотреть иммунитет, который останется дальше и будет защищать человека, ну просто рано. И поэтому вот в рамках этих сроков мы только сейчас начали эти исследования, не потому, что мы не были готовы или что-то мы не делали, а ровно потому, что смысл вот именно сейчас эти сроки и в разных субъектах по-разному", - отметила Попова.

По ее словам, нужно выяснить, как долго будет действовать приобретенный иммунитет. "То, что мы сегодня уже видим, говорит о том, что иммунитет формируется, иммунитет формируется и у тех, кто переболел, и у тех, кто легко переболел. Мы ещё не знаем, и никто в мире не знает, сколько он будет длиться, как долго. Но вот это то, что мы сейчас должны выяснить", - добавила глава Роспотребнадзора.