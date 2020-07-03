https://ria.ru/20200703/1573835193.html
Больницы Хьюстона вывозят пациентов в другие города из-за роста COVID-19
Больницы крупнейшего города Техаса - Хьюстона - начали вывозить пациентов в другие города штата из-за значительного роста числа заболевших коронавирусом,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:15
2020-07-03T11:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хьюстон
сша
техас
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, хьюстон, сша, техас, в мире
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Больницы крупнейшего города Техаса - Хьюстона
- начали вывозить пациентов в другие города штата из-за значительного роста числа заболевших коронавирусом, сообщает телеканал ABC
.
Как сообщил Брайан Маклеод, представитель системы здравоохранения Harris Health Systems, в ведении которой находятся две больницы в Хьюстоне, за сутки были перевезены 33 пациента, еще 15 готовят к транспортировке. Речь идет как о больных COVID-19, так и о других пациентах.
"У нас заканчиваются койки в отделении интенсивной терапии", - заявил Маклеод. Он отметил, что реанимация одной из больниц была заполнена на 73%, другой - на 96%.
Техасский округ Харрис, административным центром которого является город Хьюстон, лидирует по показателям заболеваемости коронавирусом в штате. Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, в округе зарегистрировано 32 859 случаев заражения COVID-19, 384 человека скончались. По данным местного минздрава, за последние сутки там было выявлено 1437 случаев заболевания, 6 человек скончались.
Ранее губернатор Техаса Грег Эббот объявил, что ношение масок в штате станет обязательным на фоне резкого роста числа новых случаев заражения.
В Техасе на протяжении почти трех недель фиксируется значительный рост числа случаев COVID-19. Количество заражений стало резко расти после снятия большинства ограничений, введенных в связи с пандемией. С 16 июня число новых случаев стало достигать рекордных значений. В среду их было зафиксировано 8067, в четверг - 7915.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.