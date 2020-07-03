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Религия и мировоззрение
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Схиигумен Сергий не явился на третье заседание церковного суда
Схиигумен Сергий (Николай Романов), проклявший закрывающих храмы в период пандемии коронавируса и запрещенный после этого в священнослужении, в очередной раз не РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:16
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
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схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, происшествия

Схиигумен Сергий не явился на третье заседание церковного суда

11:15 03.07.2020 (обновлено: 11:16 03.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗаседание церковного суда по делу схиигумена Сергия
Заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Схиигумен Сергий (Николай Романов), проклявший закрывающих храмы в период пандемии коронавируса и запрещенный после этого в священнослужении, в очередной раз не явился на церковный суд, рассматривающий его деятельность, сообщила журналистам представитель Екатеринбургской епархии.
Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу. На второе заседание клирик не явился, в связи с чем его вновь перенесли, на этот раз на 3 июля. В епархии утверждали, что суд может принять решение и в случае неявки Сергия.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
30 июня, 09:05
Депутат призвал ГП и СК проверить деятельность схиигумена Сергия на Урале
"Заседание суда началось в полдень (10.00 мск). Отец Сергий на суд не прибыл", - сказала представитель епархии.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия сперва лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
26 июня, 16:35Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеПроисшествия
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