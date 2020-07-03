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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573835118.html
Памфилова заявила о легитимности итогов голосования по поправкам
Данные прошедшего голосования по поправкам в Конституцию РФ достоверны, легитимность итогов бесспорна, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:25
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика

Памфилова заявила о легитимности итогов голосования по поправкам

11:13 03.07.2020 (обновлено: 11:25 03.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Данные прошедшего голосования по поправкам в Конституцию РФ достоверны, легитимность итогов бесспорна, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Голосование прошло в России с 25 июня по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
"Можно констатировать, что данные голосования достоверны и легитимность итогов голосования бесспорна",- сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФПолитика
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