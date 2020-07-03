Голосование по поправкам прошло демократично, заявила Памфилова

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло максимально демократично, сама по себе процедура волеизъявления и есть выражение прямой демократии , заявила глава ЦИК Голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло максимально демократично, сама по себе процедура волеизъявления и есть выражение прямой демократии , заявила глава ЦИК Элла Памфилова

"Голосование прошло максимально демократично, сама по себе процедура проведения голосования и есть выражение прямой демократии", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она пояснила, что такой вывод можно сделать, если посмотреть на составы избирательных комиссий всех уровней, которые включали представителей большого числа партий.