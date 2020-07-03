https://ria.ru/20200703/1573834902.html
Голосование по поправкам прошло демократично, заявила Памфилова
Голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло максимально демократично, сама по себе процедура волеизъявления и есть выражение прямой демократии , заявила... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:10
2020-07-03T11:22
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло максимально демократично, сама по себе процедура волеизъявления и есть выражение прямой демократии , заявила глава ЦИК Элла Памфилова
.
"Голосование прошло максимально демократично, сама по себе процедура проведения голосования и есть выражение прямой демократии", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она пояснила, что такой вывод можно сделать, если посмотреть на составы избирательных комиссий всех уровней, которые включали представителей большого числа партий.
Голосование прошло в России с 25 июня по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.