В Москве с начала лета закрыли пять нелегальных игорных заведений

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пять нелегальных игорных заведений закрыли в Пять нелегальных игорных заведений закрыли в Москве с начала лета, изъята 41 единица игрового оборудования, возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Мероприятия по пресечению нелегальной игорной деятельности на постоянной основе проводятся в российской столице. Только за июнь текущего года выявлены и закрыты пять нелегальных казино. Из незаконных игорных заведений изъята 41 единица игрового оборудования, возбуждено одно уголовное дело", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, прекращена деятельность "подпольного" покерного клуба, размещавшегося на улице Михельсона в помещении бывшего магазина "Пятерочка". Аналогичные заведения обнаружены и закрыты в квартирах на Ленинградском шоссе и Рязанском проспекте, а также в коттедже на Пакгаузном шоссе и нежилом помещении жилого дома на улице Марьинский парк.

По данным властей, всего в первом полугодии 2020 года в Москве выявлено и закрыто 34 нелегальных игорных заведения, из которых изъято 505 единиц игрового оборудования. В отношении организаторов незаконных азартных игр возбуждено 13 уголовных дел.