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В Москве с начала лета закрыли пять нелегальных игорных заведений
Пять нелегальных игорных заведений закрыли в Москве с начала лета, изъята 41 единица игрового оборудования, возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:10
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
москва, происшествия

В Москве с начала лета закрыли пять нелегальных игорных заведений

11:10 03.07.2020
85
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на Тверской улице в Москве
Движение автомобилей на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пять нелегальных игорных заведений закрыли в Москве с начала лета, изъята 41 единица игрового оборудования, возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Мероприятия по пресечению нелегальной игорной деятельности на постоянной основе проводятся в российской столице. Только за июнь текущего года выявлены и закрыты пять нелегальных казино. Из незаконных игорных заведений изъята 41 единица игрового оборудования, возбуждено одно уголовное дело", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, в частности, прекращена деятельность "подпольного" покерного клуба, размещавшегося на улице Михельсона в помещении бывшего магазина "Пятерочка". Аналогичные заведения обнаружены и закрыты в квартирах на Ленинградском шоссе и Рязанском проспекте, а также в коттедже на Пакгаузном шоссе и нежилом помещении жилого дома на улице Марьинский парк.
По данным властей, всего в первом полугодии 2020 года в Москве выявлено и закрыто 34 нелегальных игорных заведения, из которых изъято 505 единиц игрового оборудования. В отношении организаторов незаконных азартных игр возбуждено 13 уголовных дел.
Фишки на игровом столе в казино
5 июня, 17:50
Второе казино в игорной зоне "Приморье" планируют открыть летом 2020 года
"Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы оказывает содействие правоохранительным органам, размещая игровое оборудование, изъятое из нелегальных казино, на временное хранение, а также продолжает работу по контролю за соблюдением требований указа мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности", в части, касающейся ограничения работы букмекерских контор и пунктов приема ставок", - говорится в сообщении.
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