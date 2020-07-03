https://ria.ru/20200703/1573834860.html
В Москве с начала лета закрыли пять нелегальных игорных заведений
Пять нелегальных игорных заведений закрыли в Москве с начала лета, изъята 41 единица игрового оборудования, возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:10
2020-07-03T11:10
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464646_0:208:2080:1378_1400x0_80_0_0_947e64fa51e7f60233adce14f8e63c4f.jpg
https://realty.ria.ru/20200605/1572537683.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464646_0:208:2080:1378_1400x0_80_0_0_947e64fa51e7f60233adce14f8e63c4f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464646_181:0:2018:1378_1400x0_80_0_0_cf3f14ea88cf1dc3c4b888ecf2709ebd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464646_411:0:1789:1378_1400x0_80_0_0_87e0da8b1b1abb71e0a8c231b8ec463a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Пять нелегальных игорных заведений закрыли в Москве
с начала лета, изъята 41 единица игрового оборудования, возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном портале
мэра и правительства Москвы.
"Мероприятия по пресечению нелегальной игорной деятельности на постоянной основе проводятся в российской столице. Только за июнь текущего года выявлены и закрыты пять нелегальных казино. Из незаконных игорных заведений изъята 41 единица игрового оборудования, возбуждено одно уголовное дело", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, в частности, прекращена деятельность "подпольного" покерного клуба, размещавшегося на улице Михельсона в помещении бывшего магазина "Пятерочка". Аналогичные заведения обнаружены и закрыты в квартирах на Ленинградском шоссе и Рязанском проспекте, а также в коттедже на Пакгаузном шоссе и нежилом помещении жилого дома на улице Марьинский парк.
По данным властей, всего в первом полугодии 2020 года в Москве выявлено и закрыто 34 нелегальных игорных заведения, из которых изъято 505 единиц игрового оборудования. В отношении организаторов незаконных азартных игр возбуждено 13 уголовных дел.
"Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы оказывает содействие правоохранительным органам, размещая игровое оборудование, изъятое из нелегальных казино, на временное хранение, а также продолжает работу по контролю за соблюдением требований указа мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности", в части, касающейся ограничения работы букмекерских контор и пунктов приема ставок", - говорится в сообщении.