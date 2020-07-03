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В Финляндии считают, что еще рано открывать границы с Россией
Пока рано принимать решение об открытии границ Финляндии с Россией из-за ситуации с COVID-19, нет смысла говорить об этом, если другая сторона ее не открывает,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:06
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РИА Новости
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353
60
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В Финляндии считают, что еще рано открывать границы с Россией

11:06 03.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пока рано принимать решение об открытии границ Финляндии с Россией из-за ситуации с COVID-19, нет смысла говорить об этом, если другая сторона ее не открывает, заявил финский посол в Москве Микко Хаутала.
"Сокращение турпотока приведет к большим потерям, и поверьте мне, финны уже давно хотят увидеть наших российских гостей. Но всем понятно, что пока рано открывать границы из-за ситуации с коронавирусом. Хотя я думаю, что такое время придет", - сказал Хаутала в интервью газете "Коммерсант".
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Он напомнил, что сейчас происходит аккуратное снятие ограничений внутри ЕС. Как отметил дипломат, процесс переговоров о том, когда и как будут открываться внешние границы, только начался.
"Мы следим за эпидемиологической ситуацией, но считаем, что пока рано принимать такое решение. И конечно, оно не может быть односторонним: нет смысла говорить об открытии границы, если другая сторона ее не открывает", - считает посол Финляндии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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