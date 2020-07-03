https://ria.ru/20200703/1573834539.html
В Финляндии считают, что еще рано открывать границы с Россией
Пока рано принимать решение об открытии границ Финляндии с Россией из-за ситуации с COVID-19, нет смысла говорить об этом, если другая сторона ее не открывает,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:06
2020-07-03T11:06
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/147912/18/1479121807_0:10:2680:1517_1400x0_80_0_0_dcfa1a11ec34c5d6663041bd3d307aa3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Пока рано принимать решение об открытии границ Финляндии
с Россией из-за ситуации с COVID-19
, нет смысла говорить об этом, если другая сторона ее не открывает, заявил финский посол в Москве
Микко Хаутала.
"Сокращение турпотока приведет к большим потерям, и поверьте мне, финны уже давно хотят увидеть наших российских гостей. Но всем понятно, что пока рано открывать границы из-за ситуации с коронавирусом. Хотя я думаю, что такое время придет", - сказал Хаутала в интервью газете "Коммерсант
".
Он напомнил, что сейчас происходит аккуратное снятие ограничений внутри ЕС. Как отметил дипломат, процесс переговоров о том, когда и как будут открываться внешние границы, только начался.
"Мы следим за эпидемиологической ситуацией, но считаем, что пока рано принимать такое решение. И конечно, оно не может быть односторонним: нет смысла говорить об открытии границы, если другая сторона ее не открывает", - считает посол Финляндии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.