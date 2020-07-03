В Финляндии считают, что еще рано открывать границы с Россией

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пока рано принимать решение об открытии границ Пока рано принимать решение об открытии границ Финляндии с Россией из-за ситуации с COVID-19 , нет смысла говорить об этом, если другая сторона ее не открывает, заявил финский посол в Москве Микко Хаутала.

"Сокращение турпотока приведет к большим потерям, и поверьте мне, финны уже давно хотят увидеть наших российских гостей. Но всем понятно, что пока рано открывать границы из-за ситуации с коронавирусом. Хотя я думаю, что такое время придет", - сказал Хаутала в интервью газете " Коммерсант ".

Он напомнил, что сейчас происходит аккуратное снятие ограничений внутри ЕС. Как отметил дипломат, процесс переговоров о том, когда и как будут открываться внешние границы, только начался.

"Мы следим за эпидемиологической ситуацией, но считаем, что пока рано принимать такое решение. И конечно, оно не может быть односторонним: нет смысла говорить об открытии границы, если другая сторона ее не открывает", - считает посол Финляндии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.