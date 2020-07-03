Ученые предсказывали появление пандемии, заявила Попова

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к ситуации, подобной пандемии COVID-19, готовились, ученые понимали, что когда-то это произойдет.

"Вы знаете, вообще для всех эта ситуация, хочется сказать, что мы к ней готовились, мы в самом деле к ней готовились. Но вот степень готовности разных стран - она сегодня очевидно разная. Мы все понимали, вот эпидемиологическое сообщество, учёные, что когда-то такой момент наступит. Потому что когда-то будет новый возбудитель, об этом много писали, и художественные произведения есть, и фантасты писали, будет время "вируса Х"", - сказала Попова в эфире телеканала " Россия 24 ".

По ее словам, вирус оказался не так страшен, как писали: "мы предполагали, к чему готовиться".

"Но, в общем-то, он достаточно неожиданно и очень, вы знаете, таким объемлющим в части мировых проблем оказался вызовом. Мы его преодолеваем, этот вызов. Все преодолевают, ну, значимо лучше, чем страны другие. И ровно потому что мы его преодолеваем, у нас появляется возможность начать работу тех или иных сфер услуг, да, различных направлений. И важно сделать это так, чтобы не было рисков", - добавила Попова.

Главный санитарный врач РФ считает, что мир в связи с COVID-19 поменялся. "Мы говорим о новой нормальности, и у нас должны быть новые правила. Мы начали писать новые правила, когда у нас ещё и пика не было, мы начали их писать в конце апреля. Мы понимали, что это всё пройдет", - отметила она.