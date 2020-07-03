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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573834498.html
Ученые предсказывали появление пандемии, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к ситуации, подобной пандемии COVID-19, готовились, ученые понимали, что когда-то это произойдет. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Ученые предсказывали появление пандемии, заявила Попова

11:05 03.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к ситуации, подобной пандемии COVID-19, готовились, ученые понимали, что когда-то это произойдет.
"Вы знаете, вообще для всех эта ситуация, хочется сказать, что мы к ней готовились, мы в самом деле к ней готовились. Но вот степень готовности разных стран - она сегодня очевидно разная. Мы все понимали, вот эпидемиологическое сообщество, учёные, что когда-то такой момент наступит. Потому что когда-то будет новый возбудитель, об этом много писали, и художественные произведения есть, и фантасты писали, будет время "вируса Х"", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, вирус оказался не так страшен, как писали: "мы предполагали, к чему готовиться".
"Но, в общем-то, он достаточно неожиданно и очень, вы знаете, таким объемлющим в части мировых проблем оказался вызовом. Мы его преодолеваем, этот вызов. Все преодолевают, ну, значимо лучше, чем страны другие. И ровно потому что мы его преодолеваем, у нас появляется возможность начать работу тех или иных сфер услуг, да, различных направлений. И важно сделать это так, чтобы не было рисков", - добавила Попова.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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