Под Самарой из-за ЧП на газопроводе эвакуировали более 2,5 тысячи человек

Жители, эвакуированные в результате прорыва на газопроводе в Самарской области

Жители, эвакуированные в результате прорыва на газопроводе в Самарской области

САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек эвакуировались из района аварии на газопроводе в Более 2,5 тысячи человек эвакуировались из района аварии на газопроводе в Самарской области , сообщает пресс-служба СУСК по региону.

В четверг в 16.25 спасателям поступило сообщение о том, что во время земляных работ аварийной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров, располагающаяся километром южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка в Волжском районе . Прибывшие на место спасатели установили, что происходит выход газа, было эвакуировано 1485 жителей поселка, из них 89 человек доставили в пункт временного размещения, остальные разъехались по родственникам.

"Третьего июля собственными силами покинули территорию более 2,5 тысяч человек. В настоящее время развернут пункт временного размещения в селе Воскресенка, где работает врачебно-сестринская бригада", - говорится в сообщении.

В СУСК добавили, что ведомство проведет проверку по факту инцидента, после окончания работы газоспасательной службы и создания условий безопасности следователи приступят к осмотру места происшествия.