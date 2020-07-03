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Под Самарой из-за ЧП на газопроводе эвакуировали более 2,5 тысячи человек
Более 2,5 тысячи человек эвакуировались из района аварии на газопроводе в Самарской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:34
волжский район
самарская область
происшествия
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волжский район
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60
волжский район, самарская область, происшествия

Под Самарой из-за ЧП на газопроводе эвакуировали более 2,5 тысячи человек

11:05 03.07.2020 (обновлено: 12:34 03.07.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЖители, эвакуированные в результате прорыва на газопроводе в Самарской области
Жители, эвакуированные в результате прорыва на газопроводе в Самарской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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Жители, эвакуированные в результате прорыва на газопроводе в Самарской области
САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек эвакуировались из района аварии на газопроводе в Самарской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
В четверг в 16.25 спасателям поступило сообщение о том, что во время земляных работ аварийной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров, располагающаяся километром южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка в Волжском районе. Прибывшие на место спасатели установили, что происходит выход газа, было эвакуировано 1485 жителей поселка, из них 89 человек доставили в пункт временного размещения, остальные разъехались по родственникам.
Авария на газопроводе в Самарской области
10:46
Аварию на газопроводе в Самарской области планируют устранить сегодня
"Третьего июля собственными силами покинули территорию более 2,5 тысяч человек. В настоящее время развернут пункт временного размещения в селе Воскресенка, где работает врачебно-сестринская бригада", - говорится в сообщении.
В СУСК добавили, что ведомство проведет проверку по факту инцидента, после окончания работы газоспасательной службы и создания условий безопасности следователи приступят к осмотру места происшествия.
В настоящее время на месте аварии специалисты проводят отжиг газа в двух технологических колодцах. Планируется, что аварийно-восстановительные работы на месте аварии будут завершены к полуночи.
Опасная зона недалеко от места прорыва газопровода в Самарской области
10:48
В экстренных службах рассказали об аварии на газопроводе под Самарой
011101
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Волжский районСамарская областьПроисшествия
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