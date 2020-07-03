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Распространение нового коронавируса
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В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Более 90% новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число зараженных этой инфекцией увеличилось в регионе до... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:59
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, саратов

В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

10:59 03.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Более 90% новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число зараженных этой инфекцией увеличилось в регионе до 6746, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умерли 44 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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"В регионе зарегистрирован 101 лабораторно подтвержденный новый случай инфицирования… Среди заболевших 19 контактных лиц, 80 - с неустановленным источником заражения, двое прибывших с других территорий с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 92, с признаками ОРВИ - шесть, с бессимптомным течением - три", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди новых заболевших четверо детей. Из числа новых случаев 42 зарегистрировали в Саратове, восемь - в Ершовском, семь - в Дергачевском, по пять - в Балаковском, Лысогорском и Пугачевском, четыре - в Перелюбском, по три - в Красноармейском и Романовском, по два - в Вольском, Новобурасском, Новоузенском, Петровском и Татищевском (включая ЗАТО поселок Светлый), по одному - еще в девяти районах области.
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В штабе добавили, что общее количество заболевших COVID-19 в области возросло до 6746 человек, из них 3680 выздоровели, в том числе 111 за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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