В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Более 90% новых выявленных заразившихся Более 90% новых выявленных заразившихся коронавирусом Саратовской области болеют пневмонией, общее число зараженных этой инфекцией увеличилось в регионе до 6746, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе умерли 44 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.

"В регионе зарегистрирован 101 лабораторно подтвержденный новый случай инфицирования… Среди заболевших 19 контактных лиц, 80 - с неустановленным источником заражения, двое прибывших с других территорий с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 92, с признаками ОРВИ - шесть, с бессимптомным течением - три", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что среди новых заболевших четверо детей. Из числа новых случаев 42 зарегистрировали в Саратове , восемь - в Ершовском, семь - в Дергачевском, по пять - в Балаковском, Лысогорском и Пугачевском, четыре - в Перелюбском, по три - в Красноармейском и Романовском, по два - в Вольском, Новобурасском, Новоузенском, Петровском и Татищевском (включая ЗАТО поселок Светлый), по одному - еще в девяти районах области.

В штабе добавили, что общее количество заболевших COVID-19 в области возросло до 6746 человек, из них 3680 выздоровели, в том числе 111 за последние сутки.