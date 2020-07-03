https://ria.ru/20200703/1573833942.html
Большой фестиваль мультфильмов открывается онлайн
Ежегодный Большой фестиваль мультфильмов начинает в пятницу работу в виртуальном формате, зрители смогут увидеть сборники российских мультфильмов и зарубежных... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T10:59
2020-07-03T11:00
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Ежегодный Большой фестиваль мультфильмов начинает
в пятницу работу в виртуальном формате, зрители смогут увидеть сборники российских мультфильмов и зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий, сообщила пресс-служба мероприятия.
"Лучшая современная анимация со всего мира для взрослых и детей, видеоконференции с известными режиссерами и художниками, лекции ведущих специалистов анимационной индустрии и мастер-классы по различным техникам анимации на "Фабрике мультфильмов" для детей, подростков и взрослых будут доступны всем желающим, из любого города России и абсолютно бесплатно после регистрации на фестивальном сайте", - говорится в сообщении.
Центральными блоками программы фестиваля традиционно станут "Премьеры", куда вошли сборники российских мультфильмов, снятых за последний год, и "Победители" - ретроспектива зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий.
Также в программе смотра можно будет увидеть несколько новых полнометражных мультфильмов, подборку лучших российских и зарубежных короткометражек для детей, программу документальной анимации и многое другое. Зрители смогут проголосовать за понравившиеся фильмы, и победитель зрительского голосования будет награжден фигуркой девочки Анимаши.
По словам организаторов, гостями фестиваля станут известные российские и зарубежные режиссеры, аниматоры и продюсеры, среди которых Анка Дамиан, Приит и Ольга Пярны, Кинтис Лундгрен, Дражко Ивезич, Дмитрий Геллер, Каспар Янцис, Гинтс Зильбалодис, Олеся Щукина и многие другие.