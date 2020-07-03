Большой фестиваль мультфильмов открывается онлайн

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ежегодный Большой фестиваль мультфильмов Ежегодный Большой фестиваль мультфильмов начинает в пятницу работу в виртуальном формате, зрители смогут увидеть сборники российских мультфильмов и зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий, сообщила пресс-служба мероприятия.

"Лучшая современная анимация со всего мира для взрослых и детей, видеоконференции с известными режиссерами и художниками, лекции ведущих специалистов анимационной индустрии и мастер-классы по различным техникам анимации на "Фабрике мультфильмов" для детей, подростков и взрослых будут доступны всем желающим, из любого города России и абсолютно бесплатно после регистрации на фестивальном сайте", - говорится в сообщении.

Центральными блоками программы фестиваля традиционно станут "Премьеры", куда вошли сборники российских мультфильмов, снятых за последний год, и "Победители" - ретроспектива зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий.

Также в программе смотра можно будет увидеть несколько новых полнометражных мультфильмов, подборку лучших российских и зарубежных короткометражек для детей, программу документальной анимации и многое другое. Зрители смогут проголосовать за понравившиеся фильмы, и победитель зрительского голосования будет награжден фигуркой девочки Анимаши.